La Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el encuentro literario más importante del mundo en español, se prepara para su edición 2025 con Barcelona como invitada de honor, una elección que abre la puerta a un diálogo profundo entre dos tradiciones literarias sólidamente vinculadas por la lengua, la migración editorial y la historia compartida entre México y Cataluña.

La presencia de Barcelona promete una programación que recorrerá su riqueza literaria, desde la tradición catalana hasta sus escritores contemporáneos en español, además de su potente industria editorial. Talleres, conferencias magistrales, mesas de diálogo, ciclos de poesía, encuentros profesionales y presentaciones especiales conformarán el núcleo del programa, en el que también se explorarán temas como la memoria histórica, el urbanismo, la diversidad lingüística y la vida cultural de la ciudad mediterránea.

Sin embargo, el corazón de la FIL seguirá siendo lo que la ha caracterizado desde su origen: la cercanía entre lectores y autores. Cada año, miles de visitantes acuden no solo a escuchar charlas, sino a conversar directamente con escritores de todos los géneros y procedencias. En los pasillos, es habitual ver a narradores, poetas y ensayistas conviviendo con el público en un ambiente donde la literatura se vuelve experiencia cotidiana.

La zona editorial volverá a ser otro eje central. Más de 700 sellos del mundo suelen reunirse en Guadalajara, y en esta edición se espera una presencia particularmente robusta de editoriales mexicanas, latinoamericanas y europeas, junto con casas independientes, proyectos emergentes y sellos universitarios que encuentran en la FIL un escaparate privilegiado para mostrar sus novedades. Barcelona, con su histórica tradición editorial, aportará además una amplia delegación de editores, ilustradores y agentes literarios.

Como cada año, la FIL se reafirma como un espacio privilegiado donde autores y lectores dialogan de manera directa a través de conferencias, ponencias, charlas, firmas de libros y actividades multidisciplinarias. Su estructura, que combina programación literaria con oferta editorial, la convierte en un puente entre quienes producen literatura y quienes la leen, fortaleciendo el ecosistema del libro en Iberoamérica. En los pasillos de la feria confluyen sellos mexicanos, latinoamericanos y de distintas partes del mundo, que encuentran en Guadalajara un escaparate clave para presentar sus novedades editoriales. A continuación, una breve agenda de novedades editoriales, conferencias y presentaciones de los escritores que están narrando el hoy.

Novedades Editorial Hachette Livre

"El ocaso del águila", de Pedro J. Fernández. Escritor nacido en Delaware, apasionado por la historia y por relatar las vidas de personajes icónicos de México. Autor de éxitos como "Yo, Díaz"; "Soy Malitzin" y "Mexicanas que hicieron historia" (Premio CANIEM 2024 en la categoría de Ficción y Ensayo)

"Por mi gran culpa!, de Ligia Urroz. Nicaragüense y mexicana. Participó en el libro "Presidenta: Más de 100 mujeres te escriben", de la periodista Yuriria Sierra (2024) ; ha publicado las novelas "Somoza" (2021) y "La muralla" (2009 y 2017, edición bilingüe).

"Coyote Balcánico", de Rayo Guzmán. Escritora mexicana, licenciada en Comunicación, maestra en Educación y especialista en Desarrollo Humano y Tanatología. Autora de nueve libros, entre ellos sus longsellers "Cuando mamá lastima" y "Cuando papá lastima", obras que han tocado el corazón de miles de lectores.

"La memoria es un animal esquivo", de María del Mar Ramón. Autora colombiana de las novelas "Todo muere salvo el mar" (Seix Barral, 2023), "La manada" (Planeta, 2022) y del libro de ensayos "Coger y comer sin culpa: el placer es feminista" (Planeta, 2019).

"A la sombra de un árbol muerto", de Mónica Rojas. Escritora mexicana y embajadora de la organización "Save the Children". Ha publicado libros infantiles que han sido traducidos a más de diez idiomas. Como activista por los derechos de la niñez, antologó el libro de cuentos "Voces fragmentadas" (Hachette, 2023)

"Soñar en grande", de Lorena Ochoa. Lorena Ochoa (Guadalajara, 1981) es una de las mejores golfistas de la historia y una de las figuras mexicanas más influyentes en el deporte y la vida pública. Desde 2004 sostiene un compromiso activo con la educación: fundó la Fundación Lorena Ochoa, que impulsa el desarrollo de infancias y juventudes en México.

"Medicina funcional", de Alexander O. Krouham. Estudió medicina en la Universidad La Salle, en la Ciudad de México. Realizó la especialidad de medicina interna y la subespecialidad de endocrinología y metabolismo, en el Hospital Jackson Memorial, afiliado a la Universidad de Miami, en Florida.

"La vida con Chisp", de Arturo Trejo. Hijo de finales de los ochenta, oriundo de la Ciudad de México, pero con una guayaba en el corazón y "Pelea de gallos" en la cabeza. Creció en la ciudad de Aguascalientes, incursionando desde muy pequeño en el mundo de los trazos, como parte del alumnado del Centro de Artes Visuales.

"Aliada del villano", de Hannah Nicole Maehrer. Autora de novelas románticas y booktoker con debilidad por los villanos. Cuando no está creando sketches sobre villanos y asistentes, se dedica a escribir al ritmo de las canciones de Taylor Swift.

"Cuando te atreves a sentir", de Tamara Molina. Comparte sus historias a través de la escritura y del contenido que publica en redes sociales. "Cuando te atrevas a sentir" (Contraluz, 2025) es su tercera novela, aquella que le habría gustado leer en los momentos en que se sentía perdida, sin conocerse aún y con miedo de empezar a hacerlo.

"Homo Solver", de Francesc Miralles. Escritor, conferenciante y creador de tendencias en el mundo del desarrollo personal. Es traductor, editor y experto en desarrollo personal y espiritualidad. Entre sus grandes éxitos internacionales, ha coescrito Ikigai", traducido a 70 idiomas.

Novedades editorial Almadía

"El corazón habitante", de Daniela Tarazona. Hay tres protagonistas: una pintora de la prehistoria, un médico del siglo XVII y un astronauta del futuro. Cada uno está inmerso en la resolución de los enigmas propios de su época, pero comparten la inquietud que les provoca el corazón. Funciona como un tríptico de arte, ciencia y filosofía en el que hay correspondencias entre las primeras manifestaciones de la violencia en la prehistoria y la tecnología más moderna.

"Incensurable", de Luna Miguel. Para explicar a Nabokov a alguien que nunca lo había leído y que tenía miedo de hacerlo, el planteamiento del libro surge de la premisa: “y si me invento un mundo en el que no está Lolita y no sabemos por qué ha desaparecido?”, así como de la pregunta de qué puede hacer ella, como feminista, ante un texto que plantea grandes dudas y lanza este desafío.

"La intrusa", de Irene Pujadas. Algo le pasa a Diana, sus seres queridos notan en ella una rareza. Para reparar la

avería se desliza al interior de su cuerpo en busca de soluciones, pero tan pronto llega descubre un territorio absurdo donde es vista más como un patógeno que como la dueña de sí misma. Con un estilo fresco y vibrante, Irene Puajadas usa el humor y la imaginación para cuestionar y desafiar la cultura contemporánea del “conócete a ti mismo”.

"Rey Lepra", de Bernardo Esquinca. Rey Lepra representa la obra más madura del autor, donde su narrativa alcanza una profundidad psicológica y una complejidad temática sin precedentes. El consumo desmedido de animales, la caza furtiva, los abusos infantiles, el declive del medio ambiente o la obsesión por la tecnología.

Novedades Ediciones U-Tópicas

"Perra mala", de Gizeh Jiménez y Priscila Palomars. Esta compilación es una fiesta. Reúne voces tanto consolidadas como emergentes que han participado en los micrófonos abiertos de PERRA MALA 666. Los textos aquí reunidos exploran la identidad, el cuerpo y el deseo disidente.

"Este puente, mi espalda", de Cherríe Moraga. Esta antología, publicada originalmente en 1981 y devenida

obra de culto para los feminismos de tercera ola, se publica completa, por primera vez, en español. Este puente reúne textos de veintinueve mujeres de ascendencia chicana, latina, indígena, asiática y africana de Estados Unidos.

"De por qué es necesario un feminismo decolonial", de Yuderkys Espinosa Miñoso. En estas páginas queda develada la complicidad del feminismo con la modernidad occidental. "La colonialidad de la Razón feminista eurocentrada" es el concepto que Espinosa propone, habilitando un campo de investigación crítica en pleno desarrollo por nuevas generaciones de feministas racializadas y/o comprometidas con las condenadas del mundo.

"Comparencencia (in)voluntaria", de Marisol García Walls. Elabora una experiencia autobiográfica de violencia sexual sufrida en la Ciudad de México en 2009. Esta operación testimonial evidencia lo que Eyal Weizman denomina estéticas forenses.

Presentaciones de libros, Juvenil Santillana y Universidad Autónoma de Nuevo León

"Nuestras resistencias. La llama que nos ilumina", de Pamela Cerdeira, Anaclara Muro y Arianna Aquino. Sábado 29 de noviembre / 16:30 a 17:20 Salón 1, planta baja, Expo Guadalajara. Una poderosa antología de ensayos que reúne a diecisiete de las voces femeninas más destacadas de México en diversos ámbitos. La obra se perfila como un referente de inspiración y reconocimiento mutuo entre mujeres.

"El hilo que nos une", de Ave Barrera. Sábado 29 de noviembre / 18:30 a 19:20. Salón F, Área Internacional, Expo Guadalajara. "El Hilo Que Nos Une", un delicado y profundo libro ilustrado que aborda el proceso de crecimiento y la fuerza de los vínculos familiares. Escrito por la galardonada autora mexicana Ave Barrera e ilustrado por la talentosa Maricarmen Zapatero, esta obra se perfila como un título imprescindible para la literatura infantil y juvenil.

"Pequeña flama, trueno pequeño", de Adolfo Córdova. Sábado 29 de noviembre / 18:30 a 19:20. Salón F, Área Internacional, Expo Guadalajara. Este libro, basado en hechos reales, transporta a los lectores a La Recóndita, una granja refugio que alberga una variopinta comunidad de animales: dos perros, siete patos, diez gallinas, tres ovejas, cientos de lagartijas y una entrañable pareja de burros, Esperanza y Zorro. La dulce espera del nacimiento de su burrito se ve drásticamente amenazada cuando el humo de un inminente incendio forestal comienza a asomarse tras la montaña, poniendo en jaque la tranquilidad de este idílico hogar.

"¡Oh, no! Microaventuras y plumas", de Nico Sastré. Domingo 30 de noviembre / 16:30 a 17:20. Salón 1, planta baja, Expo Guadalajara. Una fascinante exploración del mundo microscópico. Este libro invita a los lectores de todas las edades a una aventura donde lo invisible cobra vida, revelando los secretos de los microbichos que habitan en nuestro interior y a nuestro alrededor.

"Está bien no estar bien", de Ilallalí Hernández / Alex Paniagua. Domingo 30 de noviembre / 18:00 a 18:50 Salón A, Área Internacional, Expo Guadalajara. Este libro es una herramienta fundamental para que adolescentes y jóvenes encuentren consuelo, validación y estrategias para afrontar sus emociones, recordándoles que la bondad existe y que no están solos en sus dificultades.

Universidad Autónoma de Nuevo León

"Crucigrama. Conversaciones sobre literatura", de Vicente Alfonso. Sábado 29 de noviembre. Imposible planear un libro como este, producto de veinte años de hacer entrevistas con escritores sobre sus procesos creativos. Cada una de las 43 conversaciones aquí incluidas tiene su propia dinámica.

"Y si yo fuera Susana San Juan…", de Susana Pagano. Sábado 29 de noviembre. "Y si yo fuera Susana San Juan..." es una novela metaficcional de corte psicológico que se desarrolla en la mente de una narradora anónima, también llamada Susana. Su obsesión comienza cuando un hombre llamado Juan le regala un ejemplar de la novela de Rulfo, instándola a "penetrar en la realidad de mí misma".

"Domina los medios. Una guía para manipular la opinión pública", de Julio Alberto Rubio Pérez. Sábado 29 de noviembre. Este libro es un análisis riguroso y una guía práctica sobre la compleja y a menudo oscura relación entre el poder político y los medios de comunicación masiva en México. "Domina los medios" se adentra en la tesis de que la opinión pública es un factor imprescindible para el ejercicio del poder y la toma de decisiones.

Manual de Escritura Creativa, de Esperanza Bustillo Puente. Sábado 29 de noviembre. Este libro es un instrumento indispensable para quienes se inicien en la escritura o deseen perfeccionar su estilo de manera rigurosa y eficaz. ¿Cómo crear personajes verosímiles? ¿Cómo construir buenos diálogos? ¿Qué estructura debe tener un trama sólida? ¿Cómo utilizar las descripciones de manera efectiva?

"Peores cosas han pasado". Bladimir Ramírez. Domingo 30 de noviembre. "Peores cosas han pasado" es una obra de cuentos mexicanos del Siglo XXI que ofrece una mirada sin filtros a las ansiedades, la toxicidad y las decisiones extremas que se ocultan bajo la superficie de lo que llamamos normalidad. Merced a una prosa transparente y precisa, estos cuentos, descendientes del pulso vívido de Antón Chéjov y Lucia Berlin, exhiben las fracturas sensibles en que la existencia se ve trastocada sin regreso.

La aventura de la empresa, de Benjamin Zermeño y Juan Carlos Puerta. Domingo 30 de noviembre / 16:00 a 16:50 Salón C, Área Internacional, Expo Guadalajara. Comparte las experiencias de dos personas con una trayectoria empresarial destacada quienes buscan ayudar a ejecutivos y a emprendedores a conseguir éxitos tanto en lo profesional como en lo personal.

"Ruinas líquidas", de Zeth Arellano. Lunes 1 de diciembre / 17:30 a 18:20 Salón B, Área Internacional, Expo Guadalajara. Reúne relatos donde la memoria, el duelo y la violencia se funden con lo cotidiano. Cuerpos

ocultos bajo raíces, secretos familiares, amores rotos y obsesiones íntimas emergen en historias donde lo invisible se vuelve palpable.

La sabiduría de un líder, de Mauricio Reynoso. Lunes 1 de diciembre / 17:30 a 18:20 Salón D, Área Internacional, Expo Guadalajara. Un libro que explora el liderazgo a través de las voces de destacados líderes empresariales y académicos en México, quienes comparten sus experiencias, visiones y aprendizajes.

Reimaginar el poder de la comunicación, de Amanda Berenstein y Johanna Palacio. Martes 2 de diciembre / 17:00 a 17:50 Salón C, Área Internacional, Expo Guadalajara. Un libro que analiza el papel estratégico de la comunicación en un entorno caracterizado por la inmediatez, la digitalización y el impacto de la cultura en la reputación corporativa. La obra parte de la premisa de que comunicar no es solo informar, sino liderar y generar confianza en audiencias diversas.

Bienestar organizacional. Los cinco niveles para alcanzar una transformación positivas, de Iván Guerrero. Jueves 4 de diciembre / 17:00 a 17:50. Salón C, Área Internacional, Expo Guadalajara. Una guía práctica para transformar empresas en espacios donde las personas florezcan. A través del modelo BEAT (Bienestar, Enfoque en liderazgo positivo, Ambientes positivos, y Trabajo significativo) los autores ofrecen herramientas concretas para diseñar estrategias que mejoren la productividad.

El oro de los Tigres XIV, de José Javier Villareal. Viernes 5 de diciembre / 20:00 a 20:50 Salón A, Área Internacional, Expo Guadalajara. El oro de los tigres es una colección de poesía internacional con la cual la Universidad Autónoma de Nuevo León rinde homenaje a Alfonso Reyes en su faceta de traductor.

El mar alfonsino, de Minerva Margarita Villarreal. Viernes 5 de diciembre. Una colección de ensayos de la poeta y crítica mexicana Minerva Margarita Villarreal (1957-2019) que ofrece una inmersión profunda y apasionada en la obra de Alfonso Reyes, el "gran pilar de la literatura mexicana de la primera mitad del siglo XX".

Novedades Editorial Urano World

Laura Steven – Nuestros destinos infinitos. Evelyn recuerda todas sus vidas pasadas, y en todas ellas ha sido asesinada por Arden, un ser sobrenatural ligado a su alma. Ahora deberá romper la maldición antes de que él la encuentre… y antes de enamorarse de él otra vez.

Laura Steven – Silvercloak: La profecía. Saffron Killoran se infiltra en la Academia de los Capas Argénteas para vengar la muerte de sus padres, pero cuando sus mentiras salen a la luz recibe una última oportunidad: entrar encubierta entre los Lunas de Sangre y destruirlos desde dentro.

Paula Gallego – Tu nombre a medianoche. En un hospital de Petrogrado, Alexandra —heroína del Primer Batallón de Mujeres de la Muerte— y Varinka —una joven que escapa de su familia— se encuentran en plena guerra. Su vínculo desafiará al destino en medio de peligro, decisiones y sacrificios.

Paula Gallego – Imperio de sombra y tormento. Japón lleva décadas en oscuridad. Neal Kellum, un capitán caído en desgracia, y Kiera Amell, una nueva recluta indisciplinada con un secreto, deberán enfrentar criaturas terribles mientras luchan contra sus propios conflictos internos. Presentación domingo 30 de noviembre, 12:30 hrs - Salón 8, Área Nacional

Patricia Ibárcena – Sanctas: Estudio de una mentira. Agnes White vive acosada por una voz en su mente mientras intenta distinguir lo real de lo imaginado. Con un pasado traumático y un investigador marcado por la culpa, ambos deberán enfrentar verdades que quizá nunca debieron salir a la luz.

Francisca Solar – El buzón de las impuras- En 1863, miles de mujeres murieron en el incendio de la Iglesia de la Compañía de Jesús en Santiago de Chile . La novela reconstruye la historia de las Hijas de María y revela una trama de silencios, injusticias y verdades soterradas durante más de un siglo.

Alejandra Andrade – Break Point. Belén Freeman, prodigio del tenis, atraviesa una crisis tras perder su oportunidad en el US Open. Sin entrenador, sin apoyo y bajo presión, deberá enfrentarse a su pasado cuando reaparece Henry Mitchell, alguien que conoce sus mayores vulnerabilidades. Presentación miércoles 3 de diciembre, 19:30 hrs - Salón C, Área Internacional

Ramón Valdés Elizondo – El címbalo de oro. Boox Nikté, única sobreviviente de un ritual oscuro, se adentra en la magia maya mientras intenta reconstruir su identidad. Su destino la llevará a buscar una reliquia ancestral cuya recuperación podría cambiar la historia y llevarla al Inframundo.

Ramón Valdés Elizondo – El rey adivino. Una antigua profecía anuncia la llegada de un gran adivino capaz de alterar el orden del mundo. En esta segunda parte de la saga Flor Negra, fuerzas míticas y personajes extraordinarios confluyen en una historia de poder, sabiduría y transformación.

David Moragas – Fervor. Un narrador joven se enamora en Barcelona mientras intenta entender qué significa amar bien. Entre precariedad laboral, vínculos intensos y la búsqueda de sentido, construye un retrato generacional íntimo, honesto y contemporáneo.

Novedades Elefanta Editorial

Marina Berri – Alfabeto ruso. Un cocodrilo en Vladivostok (ensayo literario). Un ensayo sobre los puentes —y las grietas— entre lenguas y significados, que explora cómo una palabra cambia de vida al pasar de un idioma a otro. Ganador del Premio de No Ficción Latinoamérica Independiente.

Micheliny Verunschk – El sonido del rugido de la onza (novela). Un relato feroz, histórico y mágico que revisita imaginarios brasileños. Consiguió el Premio Jabuti 2022 y fue finalista del Premio Océanos por su intensidad narrativa.

Elaine Vilar Madruga – El cielo de la selva (novela de terror). Un libro de terror polifónico donde cada sombra tiene un eco y cada paso late como un peligro. Una selva llena de voces y miedos que desbordan lo posible.

Andrea Fuentes – Animanual de maternidad. Un antimanual que indaga la maternidad desde 14 preguntas esenciales. Reflexiona sobre el cuerpo, la identidad y los caminos múltiples que redefinen qué significa maternar.

Novedades Delegación de Taiwán

Hui-Yin Hsueh – La casa de los gatos (álbum ilustrado). Una historia cálida sobre duelo, memoria y compañía: una mujer mayor vive sola tras la muerte de su esposo, sin advertir que algo ocurre en su casa… y que el amor —y los gatos— nunca la han dejado del todo.

Ding Pao-Yen – Consola 2073 (cómic). Un especialista en programación compra un dispositivo prohibido que funde sueños y realidad. Al entrar en su videojuego favorito, se acerca cada vez más a Saya, un personaje que empieza a liberarse de su programación.

