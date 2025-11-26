La apuesta mayor del FCE: “25 para el 25”

Antes de aterrizar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Paco Ignacio Taibo II reconoce que llega inmerso en una avalancha de frentes. “Estoy en cinco cosas al mismo tiempo”, admite el director del Fondo de Cultura Económica (FCE) en entrevista para EL INFORMADOR, quien detalla que esta recta final del año se ha convertido en un punto de aceleración para los proyectos editoriales y de fomento a la lectura de la dependencia.El primero de esos frentes fue el cierre de la Feria Infantil y Juvenil, cuya edición reciente -afirma- tuvo “la participación de muchísimos, no solo del público infantil en Chapultepec en CDMX, sino de réplicas de la feria que hubo en cerca de 100 ciudades de la república”. A la par, el FCE puso en marcha dos líneas del Librobús para el “plan Michoacán”, que recorrerá 50 ciudades con festivales locales y el acompañamiento de más de 200 salas y clubes de lectura. “En cada lugar donde llega el librobús va a haber festivales, con apoyo de estas redes”, explica. Esta iniciativa se llevará a cabo del 8 al 16 de diciembre.También están en proceso dos ferias temáticas -una medieval y otra dedicada a editoriales independientes-, además de una cadena simultánea de encuentros del libro en Tijuana, Ensenada y Rosarito que inició el pasado 18 de noviembre y culminó el 23 de noviembre. “Como verán estamos metidos en varias cosas”, resume Taibo II, consciente de que su llegada a Guadalajara ocurre en medio de diversos proyectos. En ese contexto, el FCE presentará en la FIL la iniciativa más ambiciosa de su historia reciente: el programa “25 para el 25”, con el cual regalará 2.5 millones de libros impresos. La colección reúne títulos emblemáticos de las décadas de 1960 en adelante, muchos de ellos fuera de los circuitos de lectura juvenil actuales. “Es una colección para jóvenes entre 15 y 30 años, y el esfuerzo más grande está concentrado para hacer curiosidad entre los jóvenes posibles lectores”, afirma.El proyecto, preparado durante dos años y financiado a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), apuesta por la lectura en papel y por revitalizar la circulación regional de libros impresos; las versiones digitales se publicarán hasta meses después. El propio Taibo II encabezará una conferencia de prensa en la FIL -con fecha aún por definir- para presentar formalmente la campaña, que describe como “la más grande del Fondo de Cultura Económica en toda América Latina”.LA LECTURA EN MÉXICOAl cumplirse casi siete años como titular del FCE, Taibo II admite que el impulso lector sigue siendo un desafío complejo, sobre todo entre los jóvenes. “Es la gran batalla”, asegura. Aunque reconoce avances en lectura de libros en adultos mayores y en niños, admite que el crecimiento entre jóvenes ha sido más lento de lo proyectado. “Se hace mucho trabajo y se avanza, pero no se avanza tanto como quisiéramos”, señala.El diagnóstico responde, en parte, a debates recientes sobre los hábitos lectores y su relación con el sistema educativo. El año pasado, durante una charla en la FIL GDL 2024 con estudiantes del CUGDL, Taibo II provocó una discusión al afirmar: “Ustedes son mi peor pesadilla”, en referencia a la presión escolar que convierte la lectura en obligación y no en disfrute. Entonces explicó que la educación es su “peor pesadilla y más grande júbilo”, porque la carga pedagógica puede “forzar la lectura” y alejar la curiosidad genuina. Hoy sostiene que programas como “25 para el 25” buscan combatir justamente esa distancia.Domingo 30 de noviembreLunes 1 de diciembreMartes 2 de diciembreMiércoles 3 de diciembreJueves 4 de diciembreViernes 5 de diciembreSábado 6 de diciembreDomingo 7 de diciembre