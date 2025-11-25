Con motivo de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), que se realizará del 29 de noviembre al 7 de diciembre de 2025, se anunció que habrá rutas de transporte gratuito para facilitar el acceso al recinto ferial, que este año recibirá a miles de visitantes nacionales e internacionales.

La medida busca agilizar la movilidad durante uno de los eventos culturales más importantes del año. La FIL, fundada hace 39 años por la Universidad de Guadalajara, es actualmente la máxima reunión editorial de Iberoamérica, además de un festival cultural que cada año atrae a lectores, profesionales de la industria y visitantes que buscan vivir su amplia oferta de actividades.

Durante los nueve días de la feria, Guadalajara se convierte en el epicentro del mundo del libro en español que en esta edición el Invitado de Honor es Barcelona.

Con el incremento de asistentes previsto para 2025, la implementación del transporte gratuito pretende mejorar la experiencia de los visitantes y asegurar traslados cómodos y seguros hacia la Expo Guadalajara.

Dos rutas comprenden el transporte gratuito FIL

Parque Rojo hacia la FIL

Sábados y Domingos / 29, 30 nov y 6 , 7 de Dic 2025

09:45

10:10

10:35

11:00

11:25

12:05

12:20

12:40

13:20

13:35

13:55

14:35

14:50

15:10

15:50

16:05

16:25

17:05

17:20

17:40

18:20

18:35

18:58

19:35

19:50

20:10

Lunes, Martes y Miércoles / 01, 02 y 03 de Dic 2025

14:40

15:05

15:55

16:20

17:10

17:35

18:25

18:50

19:40

20:05

Jueves y Viernes / 04 y 05 de Dic 2025

9:40

10:00

10:55

11:15

12:10

12:40

13:25

13:50

14:40

15:05

15:55

16:20

16:50

17:35

18:25

18:50

19:40

20:05

Salidas del Centro Cultural Universitario hacia FIL

Sábados y Domingos / 29, 30 nov y 6 , 7 de Dic 2025

08:55

11:25

13:50

16:15

18:45

Lunes, Martes y Miércoles / 01, 02 y 03 de Dic 2025

13:55

14:55

16:20

17:25

18:45

19:55

Jueves y Viernes / 04 y 05 de Dic 2025

08:55

9:55

11:20

12:30

13:55

14:55

16:20

17:25

18:45

19:55

