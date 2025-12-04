Joan Manuel Serrat abandonó el recinto donde sostendría un diálogo con mil jóvenes debido a que el público en el exterior nunca guardó silencio y no le permitía escuchar.

EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

Este jueves, Serrat estuvo presente en la FIL Guadalajara como parte del encuentro “Mil Jóvenes con…”, charla moderada por Benito Taibo; sin embargo, a los pocos minutos de iniciada, abandonó el Auditorio Juan Rulfo por la misma razón: el ruido exterior impedía el desarrollo de la conversación. En repetidas ocasiones, el cantautor mencionó que no escuchaba, pues decenas de personas que querían entrar —y que ya no podían, ya que el cupo estaba lleno— gritaban “¡Queremos a Serrat!” y “¡Sí cabemos!”.

Ante esto, Taibo exhortaba al público a guardar silencio, petición que no fue atendida, y Serrat se levantó y se retiró por unos minutos. Durante cerca de cinco minutos se vivió desconcierto entre los asistentes y organizadores, pues el ambiente se tensó.

Tras cerrar las puertas del recinto y pedir el máximo silencio, Serrat regresó y la charla se realizó.

