‘Espacio onírico’ transforma el MUSA en un universo de colores, IA y creatividad catalana

Con una experiencia inmersiva que muestra proyectos de tres ámbitos coloreados en tonos cian, amarillo y magenta, se llevó a cabo el recorrido "Espacio onírico. Un viaje inmersivo por la creatividad digital de Cataluña" en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA) como parte de las actividades por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).

En la sala, con las luces apagadas, la música del aclamado productor de Berlín, Siriusmo y las imágenes constantemente cambiantes de los sueños de los artistas Tatiana Halbach y Søren Christensen, los asistentes pueden adentrarse en la pieza "Paramnésico", una obra llena de formas, texturas y colores.

"Es un trabajo que hicimos durante varios meses de escribir nuestros sueños cada día y entonces escoger unos cuantos y hacer un plano secuencia con nuestros sueños, y entonces generó nuestra pieza que se llama Paramnésico.

Entonces era el primer experimento que hicimos también trabajando con IA. Que no, no está generado solo con IA, pero era en plan de los sueños en casa, nosotros los unimos y a ver qué salía", compartió en entrevista con EL INFORMADOR, Tatiana Halbach, previo al recorrido.

El uso de la Inteligencia Artificial, para los artistas no es vista como una amenaza, sino que para ellos es una herramienta más que puede ser utilizada para lograr dicha pieza que les tomó alrededor de tres meses realizarla, y que consideran se trata de un trabajo profundo que combina algunos de sus trabajos anteriores.

"Tienes que dar buena dirección artística y tienes que tener conocimiento sobre los visuales. Y al final nosotros llevamos 20 años trabajando todas las herramientas nuevas que han llegado, las hemos abrazado y las hemos utilizado, sí, bienvenidas y tanto hemos crecido con estas herramientas" Tatiana Halbach.

Los sueños en Paramnésico

Para Halbach y Christensen, "Paramnésico" es completamente subjetivo, por ello plasmaron durante tres minutos y medio sus sueños; al principio se puede ver un perro, arropado por un gran prado amarillo, segundos después es un lobo el centro del sueño, hay cinco pantallas en la sala y en cada una se visualiza una parte distinta de la imagen, lo que genera un efecto de estar dentro de lo que pensaron los artistas.

Lo que pasa los minutos después se siente como estar dormido y poder estar consciente de lo que se sueña, una playa donde el mar se funde en el azul del cielo, un bosque verde de grandes árboles que parecen convertirse en hongos gigantes y de nuevo los tonos cian, magenta y amarillo, convirtiendo las paredes en un calidoscopio de colores.

Por su parte, los artistas mostraron su agradecimiento y el honor de representar Barcelona, país invitado de honor en la edición 39 de la FIL.

Søren Christensen

"Al final es la ciudad donde he nacido, donde he vivido toda mi vida y que adoro y estar aquí representándola, hombre, es un gran honor y nos está encantando la ciudad también, es un privilegio" mencionó Tatiana

Cabe destacar que "Espacio onírico. Un viaje inmersivo por la creatividad digital de Cataluña" es una muestra de proyectos de Blit, Desilence, Eyesberg, Masso, Onionlab y Sevi Iko Dømochevsky; seis artistas y estudios catalanes con una trayectoria consolidada en el campo de la innovación visual y sonora. Las obras exploran temáticas como el cambio climático o muestran nuestra relación con la tecnología.

El espacio se inauguró el pasado el 28 de noviembre y estará abierto al público hasta el próximo 29 de diciembre en la Sala 6, planta alta del MUSA.

