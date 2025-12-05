El video en el que Diego Josué Gontorr describía que la presentación de su libro Sirena y Punto, el pasado lunes en la FIL Guadalajara, estuvo vacía, se volvió viral una vez que lo compartió en redes sociales… y este fin de semana regresa a la feria esperando tener asistencia.

En entrevista con EL INFORMADOR, Gontorr explicó que su trabajo en redes sociales ha sido una extensión natural de su práctica artística. “Soy artista plástico, me dedico de lleno al arte, a pintar (…) Tengo una filosofía de vida en la que todos decimos: ‘Todos creamos, todos tenemos ese valor y ese poder de crear’”. Desde ahí —dijo— su presencia digital se volvió un canal para compartir procesos y técnicas, especialmente en momentos en los que necesitaba conectar con otras personas.

Diego Gontorr recordó que su llegada a Querétaro representó un periodo de aislamiento y búsqueda. EL INFORMADOR / H. NAVARRO

El periodo de aislamiento y búsqueda en su vida

Recordó que su llegada a Querétaro representó un periodo de aislamiento y búsqueda. “Llegué a una ciudad nueva, sin amigos, no conocía absolutamente a nadie (…) Un medio en el cual me pude conectar con las demás personas fueron las redes sociales, y la verdad fue algo muy natural”. El primer video que publicó con un consejo sobre arte generó atención inmediata. Ese impulso lo llevó a continuar: “Subí un video, pegó muchísimo… y ahí fue como empecé a crecer en redes sociales”.

La viralización de su reciente publicación, en la que mostraba la ausencia de asistentes a su presentación, surgió con la misma espontaneidad. De acuerdo con el autor, su intención fue compartir una experiencia que también forma parte del trabajo creativo. “Vengo, me presento a la FIL con todas las ganas, con toda la emoción (…) Yo creo que lo que más pegó fue donde dije: ‘Ay, no vino nadie’. Aquí me quedé esperando”. Añadió que esperaba al menos diez personas, pero finalmente solo acudió un seguidor, gesto que valoró especialmente.

"Hay que enseñarse a levantar de las caídas"

Más allá del momento incómodo, Gontorr señaló que el efecto posterior fue inesperado. “Muy pocas veces hablamos de que también hay caídas y de que hay que enseñarnos a levantar. La intención fue esa: no todo es bonito, pero síguele echando ganas”. El video, dijo, lo conectó con nuevos lectores y medios: “Gracias a ese video llegué a otros espacios, ya conocen que escribo y me están haciendo pedidos del libro. Si tú le das la vuelta a las cosas… pueden salir cosas bien chidas”.

Sobre Sirena y Punto, el autor explicó que es un libro infantil escrito junto a un colega radicado en Miami, con quien entabló relación a través de redes. El proyecto surgió a partir de uno de sus ejercicios matutinos de escritura. “Me pidió que le mostrara algunas de las historias, le encantó. Dijo: ‘Creo que esta historia que tienes puede funcionar’”. La obra aborda la amistad, el amor y los deseos que se forman durante la infancia, incluida una experiencia personal: “En algún momento le dije a mi papá: ‘Quiero ser una sirena’. Y mi papá me dijo: ‘No, tienes que ser un tritón, un tiburón’. Y yo: ‘No, yo quiero ser una sirena’”.

Para su regreso a la FIL este fin de semana, Gontorr decidió llevar una pieza realizada por él como complemento visual. “Me traje una pintura hecha con papel maché y unas pastas (…) Quiero que vean cuál es mi visión”.

El autor invitó al público a acompañarlo en sus próximas actividades. “Voy a estar el sábado a partir de las 5 de la tarde en el stand A24, en el área de niños de la editorial El Naranjo. Espero no quedarme solito otra vez”.

