En el marco de ART WKND GDL 2026, el encuentro de arte más importante de la ciudad, el Museo Raúl Anguiano (MURA) se consolida como uno de los nodos clave del circuito artístico, con una programación expositiva que apuesta por la diversidad de lenguajes y formatos del arte contemporáneo. El museo presenta muestras individuales, una exposición colectiva, una intervención en el espacio público y actividades de diálogo.

Las inauguraciones se llevarán a cabo hoy. Con esta participación, el MURA se suma a la dinámica colaborativa del evento y refuerza su papel como plataforma para la reflexión y el intercambio en torno al arte contemporáneo.

La propuesta del Museo contempla tres exposiciones en sala. Por un lado, Milena Múzquiz presenta “Venganza en flor”, una muestra que reúne pinturas, piezas concebidas como cortinas y fuentes de cerámica realizadas específicamente para esta exhibición, bajo la curaduría de Marco Valtierra. Las obras se articulan a partir de objetos y elementos domésticos que se desplazan hacia otros usos y lecturas dentro del espacio museístico.

En paralelo, Berenice Olmedo exhibe “Ischýs”, también con curaduría de Marco Valtierra. La muestra presenta esculturas producidas ex profeso que incorporan prótesis, órtesis y sistemas de apoyo recuperados.

La tercera sala alberga la exposición colectiva “Hace falta distancia para estar cerca”, que reúne obras de 20 artistas vinculados a la Academia de Bellas Artes de Leipzig (HGB), en Alemania. La muestra plantea la distancia como una condición física, temporal y afectiva desde la cual se construyen vínculos y experiencias.

El MURA también se integra al circuito urbano con la intervención “Castillo efímero”, de Juan Carlos Guerrerosantos, instalada en la Galería Urbana de la Avenida Chapultepec.

Guadalajara se convierte este fin de semana en un circuito artístico vivo con ART WKND 2026, una apuesta cultural que saca el arte de los museos y lo lleva a calles, plazas y espacios públicos.

