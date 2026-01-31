Cuaresma 2026: lista de los días de Semana Santa en los que NO se come carne

La Cuaresma 2026 es un periodo importante dentro del calendario litúrgico de la Iglesia católica y marca una etapa de reflexión, penitencia y preparación espiritual previa a la Pascua. En México, esta temporada tiene un fuerte arraigo cultural y religioso, especialmente por las tradiciones asociadas a la Semana Santa y a los días en los que, de acuerdo con la fe católica, no se come carne.

En 2026, la Cuaresma inicia con el Miércoles de Ceniza, que se celebra el 18 de febrero, y concluye con la llegada del Jueves Santo, el 2 de abril, dando paso al Triduo Pascual. Durante este lapso, millones de fieles practican el ayuno, la oración y la abstinencia como una forma de preparación espiritual.

De acuerdo con la explicación difundida por ACI Prensa y basada en criterios de la Conferencia Episcopal Española, la Cuaresma es "el tiempo litúrgico que marca la Iglesia para prepararnos para la fiesta de Pascua" . En este periodo se intensifican prácticas como la limosna, la escucha de la Palabra de Dios, la conversión y la reconciliación.

Días de Cuaresma y Semana Santa en los que NO se come carne en 2026

Durante la Cuaresma y la Semana Santa existen fechas específicas en las que la Iglesia establece la abstinencia de carne como un acto penitencial. En 2026, estos días son los siguientes:

Miércoles de Ceniza - 18 de febrero de 2026

Marca el inicio oficial de la Cuaresma. Es un día de ayuno y abstinencia, por lo que no se consume carne como símbolo de penitencia y reflexión.

Todos los viernes de Cuaresma

Desde el viernes 20 de febrero hasta el viernes 27 de marzo de 2026, los fieles practican la abstinencia de carne. Esta tradición recuerda los 40 días que Jesucristo ayunó en el desierto.

Jueves Santo - 2 de abril de 2026

Conmemora la Última Cena de Jesús con sus discípulos. Aunque no es un día de ayuno obligatorio, en muchas comunidades se mantiene la tradición de evitar el consumo de carne.

Viernes Santo - 3 de abril de 2026

Es uno de los días más solemnes del calendario católico, ya que recuerda la crucifixión y muerte de Jesús. La abstinencia de carne es estricta.

Importancia de la abstinencia durante la Cuaresma 2026

La práctica de no comer carne durante la Cuaresma y la Semana Santa no se limita a una regla alimentaria. Representa un acto simbólico de sacrificio y respeto, así como una forma de acompañar espiritualmente el sufrimiento de Cristo. En México, esta tradición también ha dado origen a una amplia gastronomía basada en pescados, mariscos y platillos típicos de temporada.

