Entre poemas y versos, barricas intervenidas con escenas de pueblos jaliscienses y pinturas donde conviven personajes imposibles, referencias literarias y memorias familiares, la artista plástica Karla de Lara atraviesa uno de los momentos más intensos de su carrera.

Mientras prepara “Ensueños y delirios”, exposición que abrirá el próximo 6 de junio en Galería Adentro, en Guadalajara, también participa junto a su hijo Juan Carlos, conocido artísticamente como FERDELA, en la muestra colectiva “Arte y Barricas”, proyecto impulsado por Zapopan rumbo al Mundial de Futbol de 2026.

Ambos trabajan desde discursos distintos, aunque unidos por una misma raíz: la necesidad de convertir emociones, recuerdos y símbolos culturales en imágenes.

En el taller, madre e hijo pasan con naturalidad de la poesía al futbol, de Van Gogh a Batman, de los árboles genealógicos a los Pueblos Mágicos de Jalisco. Los dos pintan, escriben y construyen mundos visuales, aunque cada uno lo hace desde un lugar diferente.

“Yo trabajo todo el tiempo”, explicó Karla de Lara, en entrevista con EL INFORMADOR. “Creo que la creatividad llega mientras trabajas. No puedes quedarte sentado esperando a que llegue la inspiración porque entonces no trabajarías nunca”.

La artista atraviesa un año intenso con varias exposiciones en puerta, proyectos turísticos relacionados con ilustración y mapas, muestras internacionales en Estados Unidos. Aun así, en medio de esa carga de trabajo, aceptó participar en “Arte y Barricas”, exposición que será inaugurada el 3 de junio, en el Museo Jalisco Paseo Interactivo, en Zapopan, donde permanecerá hasta el 9 de junio como parte de una serie de actividades culturales vinculadas al Mundial de 2026. No obstante, Karla decidió alejarse de la iconografía deportiva: pensó en Jalisco.

La barrica que presentará está inspirada en la estética de los Pueblos Mágicos: mariachis, agaves, músicos y calles coloridas forman parte de una pieza construida como homenaje al imaginario popular jalisciense.

“Me dijeron que podía pintar cualquier cosa que quisiera”, dice. “Pensé que un concepto tradicional, que acercara a la gente a lo que realmente es un pueblo de Jalisco, podía funcionar muy bien. No tanto la ciudad, sino un pueblo pintoresco”. La decisión no apareció de inmediato. Durante semanas trabajó la idea mientras atendía otros proyectos. “Me pasaron muchísimas ideas por la cabeza porque se sale un poco de lo que normalmente hago”, explicó.

Plasma el ciclo de la vida

Aunque comparte taller y apellido con Karla de Lara, Juan Carlos -FERDELA-, su hijo de 24 años, encontró su discurso desde otro sitio: la escritura. Su arte parte de poesía, cómics y cuadros nacidos desde experiencias personales. “Yo escribo poesía y a partir de eso hago la obra”, explicó.

Su participación en “Arte y Barricas” se aleja por completo de la estética festiva o folclórica. La pieza que él intervino gira alrededor del ciclo de la vida, de la relación entre padres e hijos, la manera en que ciertas emociones atraviesan generaciones enteras, e incluso el cómo nos terminamos convirtiendo -para bien y para mal- en nuestros propios padres. El resultado será una obra mucho más minimalista y emocional.

“Con la barrica traté de hacer algo relacionado conmigo y con temas personales, pero sobre todo quería darle importancia al ciclo de la vida: cómo poco a poco te conviertes en tus padres y luego tienes hijos y el ciclo vuelve a comenzar”, explicó el artista. “La pieza es bastante minimalista porque quería que el mensaje fuera simple. Habla de cómo uno termina entendiendo muchas cosas de las personas que estuvieron antes”, compartió a esta casa editorial.

Con Jalisco en la cuenta regresiva hacia el Mundial de 2026, madre e hijo encuentran en “Arte y Barricas” un mismo punto de encuentro: la posibilidad de que el futbol dialogue con el arte y la cultura. En una ciudad que se prepara para recibir visitantes de todo el mundo, ambos ven una oportunidad para mirar más allá de la cancha y mostrar la identidad cultural de Jalisco.

“Los ojos del mundo estarán puestos en México”, afirmó Karla de Lara. “Hay que aprovechar eso para mostrar todo lo que este país tiene culturalmente”, concluyó.

El arte como puerta al turismo

Karla de Lara compartió a esta casa editorial que actualmente desarrolla mapas ilustrados para la Secretaría de Turismo, entre ellos uno dedicado a Guadalajara y otro al estado de Jalisco. Por ello, lleva meses inmersa en referencias visuales vinculadas con el folclor, la arquitectura y los símbolos culturales tapatíos. Para ella, el arte también puede convertirse en una puerta de entrada al turismo cultural.

“Quienes vienen por el Mundial también quieren conocer México”, comentó. “Y Jalisco reúne muchos de los elementos por los que el país es reconocido en el mundo”, agregó.

“Soplo”, obra en tinta / cera que se muestra como un espejo de la soledad. ESPECIAL

FERDELA: poesía hecha pintura

Este 3 de junio, FERDELA presentará en ETRA Galería, ubicada en San Pedro Garza García, Nuevo León, la exposición “El lenguaje del silencio”, una colección integrada por 19 obras acompañadas de poemas. Entre las piezas incluirá una inspirada en la tregua de Navidad de 1914, cuando soldados de bandos enemigos suspendieron temporalmente el combate para jugar futbol durante la Primera Guerra Mundial.

“Me interesa porque puede leerse desde el futbol como un elemento que une a las personas, pero también desde la idea de que las guerras ocurren entre países, no entre individuos”, explicó.

FERDELA contó que comenzó a pintar desde niño, aunque durante años se enfocó en dibujos de superhéroes y personajes de cómics. Fue durante la preparatoria cuando comenzó a escribir poemas y encontró una manera distinta de relacionarse con el arte. “Los poemas fueron mi manera de desahogarme”, confesó. Durante mucho tiempo ambas disciplinas permanecieron separadas. Hasta que hace apenas un par de años entendió que podía unirlas. “Empecé a intentar pintar lo que quería expresar con mis poemas y ahí encontré mi discurso”.

Ahora sus cuadros abordan temas relacionados con el amor, el desamor, las aspiraciones, la muerte y ciertos conflictos sociales, siempre desde imágenes abiertas a interpretación. Explora también la oscuridad, los claroscuros de la condición humana, esas cosas que a veces da miedo ver, pero que son necesarias para entendernos. “A veces la gente encuentra algo completamente distinto a lo que yo pensaba”, comentó. “Y eso me gusta”, agregó.

Sin duda, “El lenguaje del silencio” es una colección que explora la experiencia humana desde la introspección y la vulnerabilidad emocional. A través de personajes sin identidad definida, las obras invitan al espectador a reconocerse en emociones universales como el miedo, la culpa, el cansancio, la ansiedad, la esperanza y el deseo de seguir adelante.

Con espacios abiertos, vacíos y tensiones visuales, la muestra construye atmósferas emocionales que acompañan preguntas más que respuestas, proponiendo una reflexión sobre la fragilidad, el cambio y el acto de levantarse.

CT