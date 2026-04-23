Día del Libro 2026: La lucha contra un dragón que hoy fomenta la cultura y el cambio social

En 2026 el Día Internacional del Libro tiene lugar este jueves 23 de abril, una tradición que se ha celebrado desde 1995 y que fue instaurada por la Conferencia General de la UNESCO, con la intención de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual.

Tres grandes figuras de la literatura universal fueron quienes inspiraron esta fecha, que actúa como recuerdo simbólico de su fallecimiento, el inglés William Shakespeare, el peruano Inca Garcilaso de la Vega y el español Miguel de Cervantes, quien fue enterrado un 23 de abril de 1616 en Madrid.

La celebración fue propuesta inicialmente en 1923, por el escritor y editor Vincent Clavel Andrés, quien sugirió que fuera el 7 de octubre, cuando se creía que había nacido el creador del Quijote. En 1930, se acordó trasladar la Fiesta del Libro al 23 de abril.

¿Cómo se originó el día del libro y la rosa?

Esta tradición se relaciona con la emblemática celebración del Día de Sant Jordi en Cataluña, España. En esta festividad se celebra al patrón regional con un intercambio de rosas, una ofrenda hecha por los hombres a su amada como símbolo de su amor y cariño.

De acuerdo con la leyenda medieval, Sant Jordi salvó a la princesa de un dragón, en la localidad de Montblanc. Al derrotarlo, su sangre salpicó el suelo y de allí brotó un rosal. Como muestra de su amor, el valiente caballero arrancó una rosa de color rojo y se la ofreció.

Con el paso del tiempo, a la tradición se le sumó un elemento más: el libro. "El libro representa una de las invenciones más bellas para compartir ideas y encarna un instrumento eficaz para luchar contra la pobreza y construir una paz sostenible" , explica el sitio oficial de la UNESCO.

Posteriormente, esta dinámica popular se mudó a las plataformas digitales, principalmente a TikTok, donde los usuarios y lectores comparten el anhelo de experimentar este romántico gesto y recibir algún detalle por parte de sus parejas.

¿Cuál ha sido el impacto cultural de esta tradición?

El impacto cultural de las festividades de este año se refleja profundamente en la conservación de los eventos, cuyo objetivo es visibilizar realidades silenciadas. La inauguración de este jueves destaca por el conversatorio “Un nombre para mí: desapariciones y literatura”, que contará con la participación de reconocidas escritoras como Dolores Reyes, Brenda Navarro y Julia Santibáñez.

Este enfoque demuestra cómo el Día del Libro ha evolucionado de ser una simple conmemoración histórica o un intercambio romántico de rosas, para convertirse en una plataforma vital donde la literatura actúa como una herramienta de denuncia social, memoria y construcción de paz.

A nivel internacional, la celebración de este 23 de abril de 2026 marca el inicio oficial de la gestión de Rabat, Marruecos, como la Capital Mundial del Libro designada por la UNESCO. La directora general del organismo, Audrey Azoulay, anunció esta elección destacando el compromiso de la ciudad con el desarrollo literario, la lucha contra el analfabetismo y el empoderamiento de mujeres y jóvenes.

Rabat, que toma el relevo de Río de Janeiro, aprovechará este año para impulsar el crecimiento económico sostenible y los beneficios sociales mediante un mayor acceso a los libros y el fortalecimiento de su industria editorial local.

La “Fiesta del Libro y la Rosa” de la UNAM

Además, como parte de esta celebración, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) organiza cada año un evento editorial conocido como la Fiesta del Libro y la Rosa, la cual celebrará su edición número 18, con cuatro días , del jueves 23 al domingo 26 de abril de 2026.

Este encuentro literario se llevará a cabo en el Centro Cultural Universitario y tiene una apuesta centrada en la cultura de paz, bajo el lema "Nombrar para existir". Este año se realizarán más de 500 actividades dedicadas a la lectura, con más de 180 stands y con la participación de 133 expositores.

La iniciativa nació en 2009, como una iniciativa de Difusión Cultural de la UNAM, tomando como inspiración la celebración española. Este 2026, la programación incluye presentaciones editoriales, talleres, cine, conciertos y actividades para jóvenes y los más pequeños del hogar.

TG