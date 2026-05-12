En un momento en el que los museos buscan dialogar de forma más cercana con sus comunidades y ampliar su impacto más allá de las salas de exhibición, el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara alista la octava edición del Foro de Museos MUSA, un encuentro que este año pondrá sobre la mesa la colaboración entre espacios culturales, las redes de trabajo y las nuevas formas de mediación con el público.

Bajo el lema “Horizontes compartidos”, el foro se realizará el próximo 18 de mayo en el Paraninfo “Enrique Díaz de León”, en el marco del Día Internacional de los Museos. La jornada será gratuita y reunirá a profesionales de museos, gestores culturales, académicos, estudiantes y público interesado en la difusión artística y patrimonial.

En entrevista con EL INFORMADOR, la coordinadora del encuentro, Ana Karina Molina, explicó que el objetivo principal del foro es generar espacios de reflexión sobre el trabajo cotidiano de los museos y su incidencia social.

“El 18 de mayo es el día que se celebra el Día de los Museos, establecido por el ICOM. Es una jornada importante para las comunidades porque en diferentes países alrededor del mundo se hacen actividades especiales en torno a esta celebración. Acá en el MUSA tenemos ya ocho ediciones y es un día importante porque convocamos a la comunidad y también a los agentes culturales o al público interesado a conversar acerca de los temas que atraviesan el quehacer diario de los museos”, expresó.

La coordinadora destacó que una de las prioridades de esta edición será visibilizar el trabajo que se realiza desde Guadalajara y Jalisco en materia museística y cultural.

“Vamos a tener varios invitados y conferencistas que participan en el día a día trabajando en los museos. La idea es también poder tejer redes entre las entidades culturales y las comunidades”.

El foro ha logrado consolidarse como un punto de encuentro para trabajadores de museos y espacios culturales tanto de la Zona Metropolitana de Guadalajara como de otros municipios e incluso de estados cercanos.

“Cada año hemos tenido muy buena afluencia. Convocamos a todas las personas que están dentro de los museos y por lo regular siempre tenemos bastantes directivos, coordinadores y personal operativo de diferentes áreas. No solo de la zona metropolitana, también nos visitan de otros municipios y de otros estados de la región”.

A lo largo de sus distintas ediciones, el foro ha abordado temas vinculados con inclusión, sostenibilidad, patrimonio, derechos culturales y comunicación digital. En esta ocasión, el concepto de “Horizontes compartidos” busca conectar la discusión global con la realidad local.

“Tomamos como referencia el lema del ICOM, pero este año la mirada parte desde lo local. Vamos a tener la participación de representantes y agentes culturales de otros museos y espacios de nuestro estado. También contaremos con la presencia de la presidenta de la mesa directiva de ICOM México, lo que nos permitirá ampliar la conversación”.

Horizontes compartidos

El foro abrirá con la conferencia “Construir un museo desde el origen: retos y decisiones fundacionales”, un espacio donde Ana Karina Vázquez y Marco Saavedra compartirán el proceso creativo, conceptual y operativo detrás del desarrollo del JOVEM | Jorge Vergara Museo.

“Nos pareció muy interesante analizar cómo surge un museo desde cero, cómo se conceptualiza, cómo encuentra su misión y su vocación y cómo se hace posible”, comentó Molina.

Posteriormente se realizará la conferencia “Museos en acción: alianzas que afianzan horizontes”, impartida por Gabriela Gil Verenzuela, quien ofrecerá una visión sobre las redes de colaboración entre museos y los retos que enfrentan desde distintos contextos.

“Nos va a dar una perspectiva más global de cómo es que los museos trabajan desde sus diferentes realidades y cómo se pueden tejer redes para mejorar la manera en la que estamos incidiendo en las comunidades”.

Además de las conferencias, el programa contempla dos mesas de diálogo. La primera estará enfocada en comunicación digital y públicos más allá del espacio físico, con la participación de Daniela Ascencio, Andrea Moreno y Sandra Reyes, moderadas por la propia Ana Karina Molina.

La segunda abordará la mediación cultural como vínculo entre arte y sociedad, con participantes de instituciones como el Museo Cabañas, el Museo de Paleontología de Guadalajara, FIL Joven y Casa ITESO Clavigero.

“Las redes ya nos dan la oportunidad de conectar con gente que a lo mejor no está en nuestro propio territorio geográfico, pero que sí podemos alcanzar. También queremos reflexionar sobre cómo comunicamos con las comunidades y de qué manera generamos un impacto positivo”.

El encuentro cerrará con una reflexión a cargo de María Fernanda Matos Moctezuma, quien recientemente será reconocida por su trayectoria dentro del ámbito cultural y museístico.

Aunque el foro tiene un enfoque especializado, Molina subrayó que cualquier persona interesada en el arte, la comunicación o la gestión cultural puede asistir.

“Es abierto al público. Tenemos un enfoque específico por el tipo de contenido, pero cualquier persona interesada puede acudir. Muchos estudiantes vienen al foro y además se entrega constancia de participación. La puerta está abierta para cualquier persona que quiera participar”.

El registro permanecerá abierto hasta el 14 de mayo a través del sitio oficial del foro y del formulario habilitado por los organizadores.

CT