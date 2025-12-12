En medio del ambiente festivo de diciembre y tras un año de trabajo artístico y comunitario, el programa ECOS, Música para la Paz, se prepara para presentar a una nueva protagonista dentro de su entramado musical: la Banda Sinfónica Estatal ECOS (BASEE). La agrupación, que nace con la intención de dar continuidad y proyección al talento formado en el Sistema ECOS, hará su debut el próximo lunes 15 de diciembre en Tala, un momento que marca un avance significativo en la historia reciente del proyecto.

La aparición de esta banda sinfónica no es un hecho aislado, sino el resultado de un tejido de esfuerzos que se ha extendido por todo el estado. A lo largo del año, niñas, niños y adolescentes han encontrado en ECOS un espacio para aprender, convivir y crecer a través de la música. De ese entramado provienen los integrantes de la BASEE, jóvenes músicos de Zacoalco de Torres, Ahualulco de Mercado, Tonalá, Autlán de Navarro, Yahualica de González Gallo, Poncitlán, Jamay, Guadalajara, Ocotlán y Tlajomulco de Zúñiga. Cada uno trae consigo una historia distinta, pero todos convergen en una misma idea: hacer música como un gesto de comunidad.

El concierto debut tendrá lugar a las 19:00 horas en la Parroquia San Francisco de Asís, en el corazón de Tala. Durante aproximadamente hora y media, el recinto se convertirá en escenario de un programa navideño pensado para reunir a familias y vecinos en una celebración abierta y gratuita. Más que un recital, será un encuentro donde se reflejará el trabajo colectivo, la disciplina compartida y el espíritu transformador que ha guiado al programa desde sus inicios.

Para esta primera presentación, la BASEE compartirá atril con el Coro ECOS, integrado por niñas, niños y adolescentes de Teuchitlán, Jamay, Atotonilco el Alto, Cañadas de Obregón, San Miguel el Alto y Valle de Guadalupe. Ambas agrupaciones unirán sus voces e instrumentos en un repertorio que transita por piezas navideñas para banda y coro, además de interpretaciones conjuntas. Entre ellas sobresalen “Cantique de Noël” y “Festival First Nowell”, que cerrarán la velada con un mensaje luminoso de celebración y esperanza.

La dirección musical del concierto estará a cargo de Yalissa Cruz Espino, Jefa del Programa ECOS, y de Bernardo Daniel Chávez Domínguez, director coral. Juntos conducirán una presentación que cierra un ciclo, pero también abre otro: el de una nueva etapa para ECOS y para los jóvenes que hoy encuentran en la música un camino propio.

