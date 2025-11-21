Autorretrato de Frida Kahlo 'El sueño' alcanza precio millonario nunca antes visto

El cuadro “El sueño” de Frida Kahlo acaba de ser subastado en 54.6 millones de dólares la tarde de este jueves, en la casa subastadora Sotherby's en Nueva York. Convirtiendo de esta forma a la artista en la mujer pintora más cara de la historia.

Anteriormente la pintura estuvo en manos de un coleccionista privado, que la consiguió en otra subasta obteniéndola en 45.6 millones de dólares, otra cifra muy alta que desde entonces, ya se le había considerado la obra de una artista mujer y latinoamericana, con el mayor precio de venta en una puja.

Incluso llegó a superar los 34.9 millones de dólares que le costaron al argentino Eduardo Costantini por el cuadro "Diego y yo", también de Kahlo en 2021.

Desde el anuncio de la subasta hace unas semanas, se informó que la particular pieza sería ofertada entre los 40 y 60 millones de dólares; en la subasta, tras una reñida oferta de los compradores, la cifra final superó el rango previsto.

La oferta comenzó con los 22 millones de dólares, y poco a poco subió en dos millones hasta llegar a los 40 millones; luego de esa cifra, tardó más en subir, y esta vez de un millón a la vez. En la sala predominaba el silencio, y los compradores susurraban y se veían unos a los otros. Fue que luego de varios minutos, la cifra alcanzó el precio final.

Por el momento no se sabe la identidad del comprador actual del cuadro “El sueño”.

Creada en un momento de gran turbulencia personal marcada por el dolor crónico debido a la poliomielitis, y las secuelas del trágico accidente de autobús de 1925, esta pieza es un autorretrato que captura la vulnerabilidad de la artista.

En el lienzo, Kahlo yace dormida en una cama de estilo colonial envuelta en una manta, mientras un esqueleto de tamaño natural, cargado de dinamita y portando un ramo de flores, levita sobre ella.

