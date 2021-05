Zona Arqueológica Guachimontones es reconocida con el premio Phoenix Award 2020

La Sociedad de Escritores de Viajes de Estados Unidos (SATW) entregó a la Secretaría de Turismo de Jalisco (Secturjal) el premio Phoenix Award 2020 otorgado al Centro Interpretativo y Zona Arqueológica de Guachimontones por la preservación del medio ambiente en las experiencias del viajero, su sistema de energías limpias y manejo de residuos, y sus esfuerzos de sustentabilidad.

Este sitio arqueológico fue galardonado por manejar en sus instalaciones un sistema de celdas fotovoltaicas para aprovechar la energía solar en lugar de la eléctrica, además de un tratamiento de residuos que abona a la sustentabilidad, programas de educación cultural, entre otros.

“Estoy muy orgullosa por haber nominado la Zona Arqueológica de Guachimontones en Jalisco y el hecho de que haya ganado, pero es muy fácil entender por qué lo ganó: porque respeta toda la historia, la cultura y el entorno de su región”, comentó la periodista canadiense Beatrice Broda y miembro de la SATW.

Por su parte el Secretario de Turismo, Germán Kotsiras Ralis Cumplido, agradeció el premio al sitio de investigación dedicado a la tradición Teuchitlán y mencionó que antes de la pandemia por COVID-19 el destino recibía 170 mil visitantes al año. Asimismo invitó a conocer el lugar que recientemente reabrió sus puertas con protocolos sanitarios y aforo del 50 por ciento.

“Este reconocimiento nos llena de orgullo, primero porque viene de una asociación reconocida a nivel internacional, y segundo porque al final de cuentas han hecho un análisis muy profundo de diferentes lugares en el mundo y hoy han seleccionado Guachimontones como este elemento emblemático de identidad, de cultura y tradición jalisciense y mexicana”, dijo.

Mientras que la directora de Museos, Exposiciones y Galerías de la Secretaría de Cultura de Jalisco, Miriam Villaseñor Muñoz señaló que el reconocimiento este centro arqueológico es un honor y afirmó que es un lugar seguro para visitar.

“Estamos muy agradecidos y honrados, como parte de los Museos Exposiciones y Galerías de Jalisco, en recibir el Phoenix Award, en este año tan particular que empezamos un poquito a regresar a nuestros espacios. (...). Guachimontones, en particular, es un espacio que te brinda todo al aire libre, entonces no hay un espacio más seguro en estos tiempos que ir a una zona arqueológica”.

Para más información sobre el premio, ingrese al siguiente link: https://satw.org/wp-content/uploads/2020/10/Phoenix-Awards-2020.pdf

Guachimontones

La zona arqueológica de Guachimontones está ubicada a 62 km aproximadamente de Guadalajara, en un trayecto de alrededor de 1 hora con 10 minutos.

Fue descubierta en 1969 por el arqueólogo estadounidense Phil Weigand y su esposa Celia.

Es reconocida por sus pirámides circulares, así como los patios circulares, un campo de pelota, terrazas y edificios.

Se encuentra dentro del Paisaje Agavero, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2006.

Fue incluida en la Lista de Vigilancia de Monumentos Mundiales de los 100 sitios más amenazados para su preservación contra el saqueo, en 2008.

NR