Casa ITESO Clavigero celebra su patrimonio

Uno de los espacios culturales más importantes de la ciudad de Guadalajara –ubicado en la calle José Guadalupe Zuno Hernández 2083 en la colonia Americana– es Casa ITESO Clavigero, inmueble que está celebrando 20 años bajo esta función, pero también cumplió 15 años como Monumento Artístico de la Nación; el decreto fue en el 2006. Y por tal motivo, estará desarrollando desde finales del mes de junio actividades y exposiciones tomando como contexto su propio patrimonio.

Esta casa desarrollada por el arquitecto Luis Barragán entre 1929 y 1930 por encargo de su amigo Efraín González Luna, ex candidato a la presidencia de México en los comicios de 1952 –por eso es que también se le conoce al inmueble como la "Casa González Luna"–, fue adquirida por el ITESO, el 9 de septiembre de 1999, en ese tiempo comenzó su restauración y se le dio su nuevo nombre, en homenaje a Francisco Xavier Clavigero, un destacado jesuita. Y es así que desde el 25 de abril de 2001, la Casa ITESO Clavigero abrió sus puertas al público como centro cultural, convirtiéndose también en un espacio para la realización de actividades artísticas y académicas.

Gutierre Aceves, coordinador de la Casa ITESO Clavigero, detalla en entrevista los eventos que se estarán desarrollando para conmemorar estos dos aniversarios tan importantes, por ejemplo, la exposición "Librado García Smarth y la vanguardia fotográfica". Este personaje fue uno de los iniciadores de la vanguardia en la fotografía en Guadalajara y fue contemporáneo de Luis Barragán. Dicha muestra se realizará en la última semana de junio del año en curso.

Gutierre destaca que para esta y las demás actividades ya están en marcha los protocolos de sana distancia e higiene, los cuales están apegados a lo que dicta la autoridad correspondiente. Los horarios serán los habituales de la casa, de 09:00 de la mañana a 19:00 horas. El público que quiera acudir a las exposiciones como a esta de Librado García, tendrá que registrarse previamente, precisamente para tener un control de cuántas personas están ingresando. Y conforme avancen los meses, se irán modificando aspectos, todo de acuerdo a cómo se siga desarrollando el tema de la pandemia.

Para el mes de agosto, en el campus del ITESO –frente a la biblioteca–, Galería Universitaria presentará una selección de fotografías que muestran la visión arquitectónica de la Casa ITESO Clavigero. "Es una exposición en la que se destacarán los valores formales, espaciales y la función que tiene la casa", destaca Gutierre.

Luego, en octubre próximo y como parte de la edición 19 del Festival Cultural Universitario del ITESO, se desarrollará la exposición "La ciudad y la memoria: archivos fotográficos de Guadalajara", una muestra sobre la importancia de la conservación, su sentido y función. A la par, se desarrollará el curso-taller especializado en conservación de fotografías, dirigido a responsables de archivos fotográficos, será impartido por la restauradora Mirasol Estrada.

Y finalmente en abril del próximo año, se presentará un libro sobre la Casa ITESO Clavigero y lo que significa como centro cultural, "será un libro impreso, supongo puede ser también en línea, pero todavía no se establece el criterio si se va a vender o no, no sabemos cómo será el mecanismo de distribución", finaliza Gutierre. Más información en https://cultura.iteso.mx/casa-iteso-clavigero.

Numeralia

Desde su apertura en 2001 como Centro Cultural Universitario, la casa ha recibido a 246 mil 550 visitantes, también ha llevado a cabo tres mil 654 actividades entre presentaciones de libros, conferencias, conciertos, exposiciones, talleres y seminarios, y ha realizado 64 exposiciones –la de Librado García Smarth será la número 65–.

En el inmueble se ha expuesto obra de Juan Soriano, Jesús Reyes Ferreira, Gustavo Pérez, Mathías Goeritz, Hermenegildo Bustos, Pablo Ibarra, Candelario Medrano, José Vizcarra, Armando Salas Portugal, Mariana Yampolsky, Miguel y Rosa Covarrubias, así como del propio arquitecto Luis Barragán.

JM