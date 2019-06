Y tú, ¿qué hiciste con tu beca del Fonca?

Las declaraciones de la senadora por Morena, Jesusa Rodríguez, sobre las becas del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) -sugiere que “deberían desaparecer” estos apoyos- generaron críticas del sector cultural. Posteriormente, el tema se volvió a azuzar gracias a un artículo de Notimex publicado la semana pasada, que va en sintonía con los dichos de Jesusa, en donde se exhibían a becarios “consentidos”. Al igual que el comentario de la senadora, la nota fue mal recibida por el gremio de escritores, quienes acusaron a la agencia federal de noticias de un uso impropio, tal como sucedió con una crónica de la presentación de un libro de Héctor de Mauleón, crítico del gobierno actual: dicha crónica fue tildada de “mala leche”, al centrarse en desacreditar al autor y al presentador.

A propósito de lo dicho por la senadora, en entrevista el escritor tapatío Antonio Ortuño comentó: “No me parece una opinión lúcida; sobre todo, viniendo de alguien que ha sido beneficiaria de programas que apoyan a la cultura”. Para el narrador, esta postura resulta menos clara por la pertenencia de la senadora a un partido de izquierda: “Me parece inaudito que un gobierno de izquierda se atenga a lo más ortodoxo del neoliberalismo, para declarar que todo eso debe desaparecer; que los artistas son todos unos holgazanes y unos mantenidos y que todo el mundo debe estar a expensas de la iniciativa privada y a su hipotético interés por la cultura”.

Para Ortuño, las becas han significado la posibilidad de dedicarse más a la escritura: “Muchos años no tuve becas, todos mis libros se escribieron sin beca antes de ‘La fila india’. Ahora me he podido concentrar más en el trabajo literario, pude dejar trabajos y ganar tiempo para la creación. En ese sentido la beca es algo utilísimo, lo mismo que para muchos otros creadores. No es que sin la beca uno no escriba nada, pero se tienen mejores condiciones y la posibilidad de concentrarse en el trabajo. A lo mejor en lugar de tardar ocho años en terminar un libro se termina en dos. Es la diferencia que hace para un montón de artistas”.

Algunos comentarios han señalado las declaraciones de Jesusa Rodríguez como un posible adelanto de lo que podría proponer en el Congreso (la desaparición de las becas), pero la poca disciplina legislativa de Rodríguez le hace pensar al tapatío que no será así: “Si le hacemos caso a la revista ‘Proceso’ la actividad de la senadora no ha sido mucha. No sé si esos comentarios surgieron de manera casual o esté trabajando en alguna iniciativa. Desde luego con lo que se va a encontrar es con el repudio de todo el sector cultural”, comentó Antonio.

Y también la ciencia…

Cabe señalar que no solo la cultura ha sido vapuleada por la reducción de presupuesto, pues también la ciencia ha visto disminuida la inversión federal. De la mano con las opiniones del Presidente López Obrador, la crítica hacia ambos sectores por salarios y becas aleja los reflectores de otros problemas: “Es peculiar cómo cierta parte de los funcionarios y parte del entorno de quien lo apoya en las redes y medios de comunicación de repente han decidido que las principales amenazas para el país son los científicos y los artistas. Uno pensaría ingenuamente que la ola de violencia que vive México y los problemas económicos (falta empleo, desigualdad) serían las prioridades del gobierno… Pero no parecen serlo, ha perdido más saliva y espacio criticando a científicos y artistas”.

El gremio responde

Ante el artículo de Notimex y las declaraciones de la senadora Rodríguez, en redes sociales surgió el hashtag #YTúQuéHicisteConElFonca, donde creadores comparten el resultado de los apoyos: