Verónica Ortiz es la nueva directora del FCE en Madrid

La conductora de radio y televisión, Verónica Ortiz Lawrenz, ha informado a través de su cuenta de Facebook que es la nueva directora del Fondo de Cultura Económica en Madrid, una de las filiales más añejas de la editorial mexicana.

“Paco Ignacio Taibo II me invitó a hacerme cargo del Fondo de Cultura Económica aquí en Madrid. Los números rojos asustan, más de medio millón de libros en bodega, ediciones pendientes ya pagadas. El equipo de trabajadores avisó durante años lo que pasaba, a los directivos no les importó. Es enorme el reto, tan grande como mis ganas”, escribió en Facebook la periodista que ha escrito libros como “Placeres y parejas: sexualidad, erotismo y cuerpos” y “La niña en el jardín”.

En su mensaje publicado asegura que “El apoyo de los nuevos directores de las filiales no se hace esperar. Mi jefe, Marco Barrera Bassols, y su equipo en México, no paran de trabajar para que el FCE internacional recupere lo que fue en sus inicios. Guillermo Fernández García, Gerente General del FCE me acompaña en el cambio, me aconseja, e incluso apunta que “La filial de España cumple 56 años, son muchos de tradición, de compromiso con los lectores. Aquí hace falta recuperar la pasión, promover, difundir, vender, vender, reeditar, editar, leer, leer”.

Antes de dar cuenta de su nuevo trabajo en la editorial que dirige Taibo II, Verónica Ortiz habita desde hace dos semanas en Madrid.