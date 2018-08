Valeria Luiselli gana el American Book Award por "Los niños perdidos"

La escritora mexicana Valeria Luiselli ganó el American Book Award por su novela "Los niños perdidos", anunció la Before Columbus Foundation a través de un comunicado.

La fundación indicó que la mexicana era la ganadora por "Tell Me How it Ends: An Essay in Forty Questions", que edita Coffee House. En redes sociales la editorial Sexto Piso, sello que edita en español la obra de Luiselli con prólogo de Jon Lee Anderson, felicitó a la autora por el reconocimiento.

En "Los niños perdidos" la autora narra su experiencia como traductora en la Corte migratoria de Nueva York para la defensa de los niños inmigrantes, y además relata el proceso legal del que depende el futuro de los miles de menores centroamericanos que llegan a Estados Unidos.

El libro lleva ese nombre debido a las 40 preguntas que deben contestar los niños en un cuestionario que para que el tribunal determine si son susceptibles de pedir asilo.

Valeria Luiselli nació el 16 de agosto de 1983 en la Ciudad de México. Es Licenciada en Filosofía por la UNAM y desde 2008 vive en Nueva York.

Entre sus libros destacan "Los ingrávidos" (2011) y "La historia de mis dientes" (2013). Ha sido finalista en los premios del Círculo Nacional de Críticos de Libros en EU en dos ocasiones, 2016 y 2018.