Recortes de prensa de casos de violencia de género, testimonios y hits de los ochenta son algunos de los elementos de "Gurisa", una obra de teatro musical estrenada en el marco del mes de la mujer, que amplifica el "no" de las mujeres que "nadie escucha".

La directora de la obra, Marianella Morena, contó que "Gurisa" (mujer joven) aborda historias de "todas esas mujeres" que alguna vez pasaron por esa edad y padecieron algún tipo de violencia, ya sea en lo doméstico o en el ámbito laboral. "Por eso me gusta decir que es un espectáculo en el que son todas gurisas las que están en el escenario, no importa si coinciden en la franja etaria o no: hay una gurisa dentro de cada una de ellas" apuntó.

Según detalló Morena, la obra se construyó en "diálogo permanente" con las músicas de la Banda Sinfónica de Montevideo, además de que las características del espectáculo lo demandaba, la fusión de la herramienta escénica con lo testimonial y la ficción es algo que a la creadora le "interesa muchísimo". En ese sentido, Morena sostiene que a las músicas les interesa compartir la obra con sus compañeros varones, para poder visibilizar las actitudes que las han incomodado en el pasado.

"Ellos tienen esta cultura del piropo, del levante, del cuerpo (...) que porque tenés un buen culo o un buen escote lograste acceder ese puesto y no porque sos buena en tu trabajo. Hay una cultura muy instalada sobre eso, y de pronto algunas personas lo tienen totalmente naturalizado como que a nosotras nos gusta, o está bien" explicó la dramaturga.

LAS PROTAGONISTAS

En la Sala, Zavala Muñiz, del Teatro Solís de Montevideo, las diecinueve músicas de la Banda Sinfónica interpretan "Si te agarro con otro te mato", la canción del argentino Humberto "Cacho" Castaña, popular en la década de 1980. Mientras tocan, una luz anaranjada proyecta un "no" en letras mayúsculas en la pared.

Precisamente, una de esas mujeres es Sandra Nión, que entró en la banda a través de un concurso en 1999, cuando tenía 26 años, y en la obra toca 2 instrumentos: la flauta y el flautín, al que se refiere como el "infierno" de los agudos.

Hoy en día, las mujeres representan menos del 50 % de la Banda Sinfónica de Montevideo, aunque Nión reconoce que hay "miles" de diferencias con respecto a esa época, por ejemplo, en la manera en que se resuelven las situaciones de "mini violencias" o de "invisibilización". Sin embargo, para las mujeres de la orquesta la cuestión va más allá: no se trata solo de resolver las situaciones que pasan dentro del teatro, sino también en la ciudad, y de "construir nuevos códigos".

Actualmente, la Banda Sinfónica también mantiene talleres de género y masculinidades. "Funcionamos en una coyuntura muy propicia en la Intendencia de Montevideo, donde se apoya muchísimo las denuncias de mujeres. En particular yo misma siento que tengo la obligación ciudadana de hacer punta en el apoyo a las mujeres violentadas y las que no tienen voz, por lo que estoy bastante involucrada en el equipo de igualdad y cultura" sostuvo Nión.

Si bien la flautista nunca había participado de un proyecto de estas características anteriormente, afirmó que el proceso fue "muy removedor" y que implicó "un arduo trabajo de escucha".

