Urge liberar estímulos 2020 a creadores: CECA

Sumarse al diálogo con propuestas que beneficien a la comunidad de artistas y creadores de la Entidad con las autoridades del Gobierno del Estado es la herramienta que ofrece Daniel Suárez Chavarín, presidente del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Jalisco (CECA) a todos los actores que reclaman cambio en el rumbo de la política pública y acciones de la Secretaría de Cultura (SC) que recientemente tuvo la renuncia de su titular Giovana Jaspersen, hecho inédito en la vida de la oficina.

“La relación con la ex titular era cordial, pero distante. Se trabajaron distintos proyectos, pero no hubo un acercamiento para sacar proyectos que los creadores buscaban. Con la renuncia se quedaron pendientes algunos procesos. El primero es que están detenidos los estímulos para los beneficiados de la convocatoria 2020, urge liberar ese tema para no atrasar los proyectos y participar de la reactivación económica. También está pendiente la realización de la bienal dedicada María Izquierdo y concluir el Plan Estatal de Cultura”, explica Suárez Chavarín.

El presidente del CECA señala que como institución trabajará y apoyará a Susana Chávez Brandon, actual encargada de despacho de la SC, “buscaremos atender de manera rápida los detalles pendientes que existen en lo administrativo. Por otro lado considero que la encargada de la Secretaría debe escuchar las solicitudes de la comunidad, para no repetir errores y vicios”. También señaló que en caso de que no sea ratificada, el perfil de quien ocupe el cargo deberá ser un conocedor del ámbito cultural, con arraigo, experiencia en el servicio público y atención a las personas.

El CECA es un órgano autónomo descentralizado de la SC, está constituido por un consejo con miembros especialistas de las distintas disciplinas artísticas. Participa con actividades en el sector y cada año ofrece estímulos económicos a los creadores en el Estado.

Sufren el recorte

La crisis económica que provocó la pandemia de COVID-19 también llegó a la oficina del CECA, explica Daniel Suárez Chavarín, “tuvimos un recorte de casi 50% de recursos destinados para la convocatoria 2021”.

La próxima convocatoria se publicará en julio próximo, abarcará las mismas disciplinas artísticas a apoyar. “Continuamos con el proyecto de hacer que la invitación a participar llegue a todos los rincones del Estado. Se presentará en algunas lenguas indígenas y en lengua de señas. Lamentablemente serán menos los beneficiados de los estímulos”, explica Daniel Suárez.

El presidente del CECA invita a los creadores a que participen con proyectos de calidad y de impacto con la sociedad del Estado, “a pesar de la dificultades económicas buscaremos que los beneficiados tengan un recurso digno para desarrollar su labor”.

También explicó que trabajan en un plan con ex becarios en dos ámbitos, el primero es apoyar a los nuevos beneficiados con asesorías en su disciplina. El segundo proyecto es realizar un taller informativo sobre cómo armar el expediente que se someterá a evaluación para obtener el apoyo.

JL