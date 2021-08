Una mirada más allá de los delitos

La escritora estadounidense Karin Slaughter recién publicó “Silenciadas” (ed. HarperCollins), nueva novela en la que vuelve la serie de Will Trent, al mismo tiempo que vincula la trama con su serie de Grant County. Karin llega a este 2021 cumpliendo 20 años en la literatura, donde ha cosechado millones de lectores y traducciones a más de 30 idiomas gracias a sus libros de novela negra, un género en el que ha explorado la condición humana universal a partir de escribir sobre su lugar natal (Georgia, en Estados Unidos).

Desde su hogar, la autora platicó sobre el vigésimo aniversario de su debut literario: “Primero me hace sentir muy vieja, pero me enorgullece. He sido muy afortunada de poder viajar a muchos lugares, como Guadalajara para la feria del libro. Eso me ha hecho consciente del mundo fuera de donde escribo. Por ejemplo, los feminicidios en México, la violencia doméstica en los Países Bajos o las violaciones en el Reino Unido. Cuando escribo historias sobre Atlanta, Georgia, se refleja también la historia de mujeres en cualquier lugar”.

Sobre “Silenciadas”, donde cruza sus series, comentó: “Fue muy natural mezclar las series para mi vigésimo libro. Me encanta escribir sobre el condado Grant, y decidí escribir más sobre Will Trent: algo común es el personaje de Sara Linton”.

Karin platicó que “Muchos de mis libros comienzan conmigo tratando de responder una pregunta. Conozco muchos policías buenos que se preocupan por sus trabajos, ¿pero qué sucede cuando se equivocan?”. Esto le permite adentrarse en los claroscuros de los personajes: “Siempre nos enfocamos en los policías malos, o en los héroes que salvan a una familia. Pero en medio hay otros. Hay casos en los que no investigan otras cosas porque creen que están en lo correcto. Es peligroso pensar siempre que acertamos, lo vemos con los políticos. Nunca los escuchas decir ‘Vaya, estaba muy equivocado’. La guerra contra las drogas es un ejemplo de eso, con el caos, la destrucción y lo que ha causado”.

La violencia contra las mujeres es una constante, algo con lo que se ha comprometido: “Una de las razones por las que escribo es porque mi abuela fue agredida por mi abuelo, cuando era pequeña. Veíamos los domingos después de la iglesia un moretón, un labio o un hueso roto. En mi visión de niña era porque era descuidada. Pero cuando crecí supe que nadie podía estar así por descuido. Me di cuenta de que mi abuelo la golpeaba, causándole esas heridas. Y no se hablaba de eso: el silencio solo le ayudaba a mi abuelo, nunca a ella como víctima de la violencia. Sé de la situación en México, lo difícil que es hablar sobre feminicidios, la violencia contra las mujeres. Creo que es algo universal, no importa en qué país estemos. Desde muy al comienzo sentí que era mi trabajo, darle voz a las mujeres que de otra manera no pueden contar su historia”.

Obra. "Silenciadas" es la más reciente novela de Slaughter. Cortesía

Karin abundó esa característica de su narrativa al centrarse en pocos lugares: “Atlanta (Georgia) es muy diversa, sobres una ciudad con una mayoría de minorías (de color, mexicanos, de Asia). Con mis libros sé que tengo que mostrar a la ciudad como un lugar multicultural. Particularmente en el norte tienen muchas ideas del sur que no son necesariamente ciertas. Siento que tengo que mostrar la ciudad cómo es, con las cosas buenas y malas, es una responsabilidad”.

En cuanto al género negro, del cual es autora y ávida lectora, Karin nos compartió sus impresiones: “A la gente siempre le han interesado los crímenes. Si vemos los periódicos del siglo XVIII o XIX veremos que la gente se interesaba en los delitos, era natural que los escritores lo retomaran. Hay una gran tradición de autores de novelas que reflejan a la sociedad. Charles Dickens es un ejemplo, ¿queremos saber cómo era la vida en su época para la gente de la calle, los pobres o los ricos? Él escribió todo eso de Londres. Cuando comienzo una historia pienso en qué contexto existe ese relato, la ciudad, la parte de la ciudad. El ambiente es un personaje más de la novela, hay que sentirlo y entenderlo”.

Pero su estilo de narrar, como vemos con los personajes de “Silenciadas”, no es centrarse en los delitos y en la violencia, si no en examinar a los seres humanos alrededor de los hechos: “Cuando escribo no me concentro en lo que sucedió, sino en cómo la gente reaccionó a eso. Por eso miro la violencia de una forma, particularmente contra las mujeres: escribir eso es muy técnico, no quiero explotarlo, pero sí quiero que la gente se dé cuenta de que es algo negativo, algo que no se le desea a nadie. Lo más importante es qué sucede después: si la víctima sobrevivió, cómo continuó su vida, cómo fue la investigación, su vida personal. En ‘Silenciadas’ es un tipo que está en la cárcel, con la vida deteriorada muy rápido, ¿merece estar ahí? ¿Es alguien tan malo para estar allí?”.

Pese a la temática, los libros de novela negra, misterio y crímenes también pueden ser un refugio, como lo han sido para Karin Slaughter durante esta pandemia: “He releído muchos libros, porque sé cómo acabarán. Creo que una de las cosas más horrendas es la incertidumbre que sentimos, ¿qué pasará después, se saldrá más de control, mis seres queridos estarán bien? Es una época terrible, con mucha pérdida de vidas de las que no sabremos la cifra real hasta dentro de muchos años, por toda la política. Por eso he releído libros familiares como Sherlock Holmes o Agatha Christie, he leído todas sus novelas, siguen siendo fantásticas”.

