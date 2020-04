Una guía para encontrar tu misión de vida

Con divertidas anécdotas, ejercicios de coaching y sencillas lecciones de astrología, estas páginas te permitirán identificar tu propósito de vida y las herramientas con las que cuentas para llevarlo a cabo en esta existencia. Entenderás que todo lo que vives hace parte de tu misión y que cada una de tus relaciones es como un faro que te señala el siguiente paso en el plan de tu alma.

“Cuando entendemos que nuestras pruebas son regalos cósmicos, llegamos a un nivel de aceptación que nos hace más fácil apreciar el panorama completo, entender el valor de esos maestros que llegan para mostrarnos dónde enfocar nuestra atención y dejar brillar nuestra luz interior”, detalla la autora.

Más que un libro de astrología, es una guía para sanar tus relaciones, dejar de autosabotearte y alinearte con tu propósito de vida.

Capítulo 1

Los nodos, los eclipses, el karma y la misión de vida

Ha llegado la hora de hablar de los eclipses, los nodos natales y de cómo estos influyen en las relaciones en las que no hay tiempo ni espacio, aunque la mente humana quiera crear estas condiciones. Las lecciones que traen para nosotros están marcadas en nuestro mapa inicial y nos corresponde trabajarlas en esta vida de una manera u otra. Dicho de otra manera: hay un entendimiento al que podemos llegar con la mente y con el trabajo de consciencia que es maravilloso. Pero hay una sabiduría que ya está dentro de nosotros y que solo tenemos que aprender a leer y decodificar para empezar a aceptarnos, entendernos y apoyarnos. Es necesario aprender a reconocer cuándo estamos ante una relación kármica, pues cuando eso ocurre es mejor no adormecerse ni apartarse, sino asumirla con consciencia y así alcanzar la liberación espiritual que tanto deseamos.

No cabe duda, y más ahora que estamos accediendo colectivamente a un nuevo nivel de consciencia, de que nada externo puede llenarnos, de que nadie puede venir a completarnos. Lo que los otros hacen es venir a despertarnos.

Probablemente me sigues en mis RRSS y ya estás familiarizado(a) con algunos de estos conceptos.

Pero, por si acaso, revisémoslos de nuevo. Necesitarás tenerlos claros para la lectura de este libro, así que vamos.

El Karma y la ley de compensación

Para comprender la diferencia entre el amor que le habla al alma y el que le habla al cuerpo-mente, hablemos de mi tema favorito: los eclipses, los nodos y el karma. A simple vista podría parecerte que viniste al mundo porque sí, como consecuencia natural de un acto físico entre dos, de una relación -cosa que es muy importante, claro está-. Sin embargo, cuando estás bien adentrado en tu trabajo personal y has pasado al espiritual, entiendes que venir a este plano terrenal no fue algo así de aleatorio, pues nada lo es. Comprendes que escogiste a esa mamá, a ese papá, esa ciudad natal, incluso la configuración de tu carta astral, el día, la hora… tu misión. Entiendes que escogiste personas con quienes te encontrarás en esta existencia para resolver cosas pendientes de otras vidas y personas que conocerás por primera vez para crear nuevos aprendizajes, si son necesarios para tu evolución. Es importante comprender esto si quieres evolucionar espiritualmente:

Vivirás bajo la Ley del Karma hasta que entiendas la Ley de Compensación.

Te explico: karma significa consecuencia. Si en mi vida pasada tomé de ti, en esta yo te doy a ti. Si en la vida pasada aprendí mucho, en esta vida me toca compartir mi conocimiento. Es lo que se llama la Ley de Compensación.

Vamos con un ejemplo: quizá no sabes por qué una amistad muy valiosa se terminó, pero a los meses de que eso pasara empezaste a usar tu tiempo y energía para conectar con una causa que ahora se beneficia de tu luz y ayuda a muchos. Al momento del final de la amistad hubo dolor y falta de comprensión, ahora sientes agradecimiento y esa energía se eleva porque otros también pueden gozar de ella.

Cuando algo no sale como tú esperabas sientes dolor y buscas entender los hechos con la razón.

Sin embargo, es solo flexibilizando la mente, trabajando en tu esencia espiritual que lograrás ver “desde arriba” la situación y entender que estás donde tienes que estar. Esto es lo curioso: tarde o temprano tu mente racional lo entenderá, pero para llegar a eso antes tienes que escucharte a ti plenamente, callar al ego y dejar que tu sabiduría más elevada, esa que te une con la consciencia universal, te enseñe.

Cuando estamos en una situación en la que se nos hace casi imposible aceptar la Ley de Compensación, tenemos que trabajar mucho el YO responsable para luego poder darnos todo el permiso de iniciar la sanación espiritual. Entonces te pregunto: ¿alguna vez has intentado controlar o cambiar una situación que te producía dolor? Sé que has vivido esto… una situación donde sobreanalizaste, donde intentaste entender con la mente humana lo que no se podía entender, donde quisiste evitar sentir plenamente eso que no querías sentir.

Hay situaciones que realmente son difíciles de soltar, lo sé, pero endosar a otros la responsabilidad, la culpa o el miedo que nos corresponden, tampoco lo hacen más fácil. Esto solo hace más largo el tiempo que dura el dolor y nos aparta del entendimiento real, el cual viene de alinearnos con la Ley de Compensación. Esta ley siempre está presente en nuestra vida y espero que con este libro puedas comprenderlo. Y si no lo entiendes la primera vez, léelo de nuevo y léelo entero, así encontrarás mensajes para diferentes etapas de tu vida.

SOBRE LA AUTORA

MIA ASTRAL. La astróloga ha formado una amplia red de seguidores. ESPECIAL

Mia Astral es María Pineda, una venezolana que al emigrar de su país, también lo hizo de sus etiquetas, de su profesión y de sus antiguas creencias. Su pasión siempre fue la astrología, tanto así que se apoyó en ella para entender los cambios que estaba viviendo, tomando como objeto de estudio sus experiencias y las de sus seres cercanos. Más adelante se atrevió a apostar por la práctica de la astrología como profesión principal, siempre estudiando para adaptarla a las vivencias modernas, al día a día, al uso práctico y sencillo de esta herramienta.

Actualmente no solo trabaja con astrología cabalística, también se ha certificado en coaching ontológico y nutrición, para poder ofrecer una visión más amplia y ayudar a los demás a trabajar internamente por su bienestar.

