Una exposición del encuentro de dos mundos

Este viernes 18 de mayo a las 19:00 horas en la Galería Juan Soriano (Calle Constituyentes No. 21, Colonia Moderna) se llevará a cabo la inauguración del Primer Encuentro Iberoamericano de Arte México-España, una exposición en la que participan seis artistas mexicanos e igual número de artistas españoles.

Este encuentro surgió a manera de intercambio entre los 12 artistas que acordaron que cada uno de ellos coordinaría una exposición en su ciudad, para que la muestra fuera presentada en la mayor cantidad de museos y galerías posible, tanto en América como en Europa. Hasta el momento las obras han sido expuestas en Madrid, Zaragoza, Granada, Barcelona y Huesca, en España; mientras que en México se ha presentado en Zacatecas y Fresnillo, y estarán en Guadalajara, Tequila, Chapala, Puebla, Ciudad de México y Tijuana.

Verónica Jiménez, artista tapatía encargada de coordinar en Guadalajara el Primer Encuentro Iberoamericano de Arte México-España, comenta que la selección de los artistas españoles estuvo a cargo del curador Gorgonio SanJuán, mientras que para los artistas mexicanos se hizo una invitación directa entre pintores que llevan una relación de trabajo y camaradería desde hace años.

Obra de Víctor Mora. Parte de la exposición. ESPECIAL

Sobre las 48 piezas que conforman la exposición comentó que “el 75 por ciento de la obra de los mexicanos es abstracta y el otro 25 es figurativo. Y entre los artistas europeos está un poco mezclada la técnica y tenemos algunas piezas que integran el collage, las técnicas mixtas y una serie de cosas que no podrías decir si es abstracto o no, es una tendencia de técnicas que no entran en una u otra”.

Finalmente la artista destacó que, después de este Primer Encuentro Iberoamericano de Arte México-España, han surgido nuevas oportunidades para los participantes. “En lo personal no solamente han salido ventas, sino que distintas revistas europeas sobre arte han hecho reportajes y eso te da una proyección global y nos hace darnos cuenta de las oportunidades que hay fuera de nuestro país”.

Es importante mencionar que tanto las exposiciones en las distintas ciudades de México, como las que se realizan en España están conformadas por distintas obras, por lo que permite que la se presenten de manera simultánea en diferentes espacios.

El Primer Encuentro Iberoamericano de Arte México-España estará en la Galería Juan Soriano hasta el 24 de junio. En el Museo Nacional del Tequila, en el municipio de Tequila, se presenta del 30 de junio al 3 de agosto y en el Centro Cultural González Gallo de Chapala será exhibida del 17 de agosto al 18 de septiembre.

TOMA NOTA

Los artistas que participan son:

DE MÉXICO

• Carlos Alberto Sánchez

• Enrique Chiu

• Javier Malo

• José Luis Malo

• Verónica Jiménez Sánchez

• Víctor Mora

DE ESPAÑA

• David Martínez

• Gamar

• Isabel Monfort

• Joaquim Falcó

• María Esther Florez

• Pilar Xercavins