Un vistazo a Ladera Oeste

En el corazón de la Colonia Americana se encuentra Ladera Oeste, un espacio para el arte contemporáneo que abrió sus puertas desde el 2016 en el piso 8 de la calle Colonias 221, justo en Mercado México. Este proyecto es una gestión de Geovana Ibarra, quien es la directora y su esposo, el artista Jorge Méndez Blake.



La idea central de Ladera Oeste es trabajar con artistas internacionales de mediana carrera. “Desde el inicio decidimos que nos interesaba tener un programa internacional, digamos, ver para afuera y no vernos a nosotros mismos. Y que fueran artistas de mediana trayectoria, no consagrados, ni emergentes, que sean gente que ya tienen un cuerpo de trabajo más sólido con ciertas exposiciones individuales, con algunas becas o que ya han estado en alguna bienal”, explica Geovana Ibarra.



Señala que para un consagrado tal vez estar aquí no le da el tiempo, pero a alguien de carrera medina y sobre todo de fuera, le puede resultar interesante trabajar conociendo lo atractiva que puede ser Guadalajara. “Hemos tenidos a una franco-vietnamita, Nicolás Lamas (su más reciente expositor) quien es peruano pero vive en Bélgica, ahora viene un chico de Colombia, Carla Zaccagnini quien es de Argentina pero vive en Suecia que hizo una sola pieza sobre las sufragistas de Inglaterra a principios de 1900, y esto es enriquecedor para la comunidad que estos personajes estén aquí”.



Desde el 2016 que están activos, han realizado ocho exposiciones, la más reciente, la de Nicolás Lamas. “Hacemos cuatro exhibiciones al año, e intentamos que haya una colectiva y tres individuales”. Sobre la reciente exposición de Lamas, “Contra el límite de su propia definición” que permanecerá hasta el próximo 8 de septiembre, Geovana destaca que al artista le gusta hacer su trabajo con relación al espacio en el que se encuentra.



“Nicolás Lamas, así trabaja, ese es su modus operandi, piensa las cosas en relación al espacio, lo que la ciudad, el entorno y el contexto le sugieren, todo lo que construye son objetos que rescata de bazares, mercados de pulgas, deshuesaderos, son cosas que ya están y después hace sus composiciones y esas cosas que elige poner son un poco azarosas, porque son lo que encontró, lo llevamos a lugares de piezas de computadoras usadas y de partes de automóviles”.



Su muestra plantea relaciones entre elementos procedentes de diversos contextos, como un refrigerador que guarda un pedazo de tronco para hacer la analogía de lo artificial con lo natural, lo universal y lo relativo, lo temporal y lo permanente. En esta expo utiliza elementos de artefactos tecnológicos en desuso donde crea espacios para elementos naturales y que sin embargo ya están muertos, por ejemplo, huesos, un caparazón de tortuga y unos cocos marchitos.

El desarrollo del arte contemporáneo

Señala Geovana que el impulso de crear Ladera Oeste es también porque los espacios independientes, como el de ella, completan una escena artística, porque para que haya una, tienen que coexistir distintas instancias como el museo, la escuela, el artista y el intermediario para que todo funcione.



“Es un sistema, veíamos que no había espacios con esta vocación, pero si estaban anteriormente y por alguna razón desaparecían, casi siempre los espacios independientes como estos los llevan artistas cuando están muy jóvenes, nosotros ya no lo estamos tanto, y tampoco tenemos mucho tiempo, pero nos lo vamos a dar porque creemos que después de17 años de estar trabajando en esto, tenemos recursos, y no necesariamente económicos, sino porque conoces a mucha gente”.