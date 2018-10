Un viaje poético sobre Elías Nandino

El pasado fin de semana el Seminario de Cultura Mexicana (Corresponsalía Guadalajara) invitó a la sesión académica de ingreso a esa institución a Oscar Trejo Zaragoza, quien impartió la conferencia “¿Quién es Elías Nandino?, 25 años de ausencia”, cuya respuesta a su trabajo de ingreso estuvo a cargo de Efraín Franco Frías.

La conferencia se celebró en el Museo Regional, en donde se dio lectura al texto de Trejo Zaragoza, en cuyas letras se refleja una respuesta clara sobre quién era Elías Nandino. “José Luis Fortanell Manzanero, alumno aficionado a la lectura, me pregunta: -¿Quién es Elías Nandino?- Retomé la exposición que había hecho sobre el poeta y al poco tiempo de iniciar nuevamente, me interrumpe y reitera: -No, maestro, ¿quién es Elías Nandino?-. Comprendí la pregunta y tardé instantes para encontrar la respuesta correcta. A mis 24 años, afloraron mis limitados conocimientos sobre el poeta (…) Con más emoción que profundidad, palabras más palabras menos, le contesté: Elías Nandino Vallarta, poeta jalisciense oriundo de Cocula, nacido el 19 de abril de 1900 (iba con el siglo); hijo de Alberto Nandino y María Vallarta, Elías tuvo dos hermanas, Beatriz y Felícitas. Fue durante mucho tiempo ignorado, borrado de las antologías, pero conservaba a sus fieles lectores.”, así inició parte de este interesante camino sobre la vida del autor jalisciense.

En el transcurso de la lectura del texto de ingreso sobresalen las anécdotas como el hecho de que Elías Nandino fue médico personal de personajes como Mario Moreno “Cantinflas”, María Félix, Yolanda Montes “Tongolele”, Dolores del Río, Fernando Fernández, Manuel Roberto Montenegro, Diego Rivera, María Izquierdo y Frida Kahlo, entre otros.

También se rescató parte de sus inicios como autor y su supervivencia en la capital del país, donde conoció a José Vasconcelos, quien le ofreció trabajo para subsistir mientras terminaba sus estudios profesionales. O como cuando Elías Nandino se hizo el mejor amigo de Xavier Villaurrutia y lo acerca a “Los Contemporáneos” y a todo el ambiente cultural y artístico de la época.

Es así como Elías Nandino fue recordado, un hombre a quien Octavio Paz alguna vez calificó como el poeta del amor y poeta de la muerte… un forjador de nuevos talentos. Un hombre elogiado por Jorge Luis Borges como “una luz de la poesía mexicana”. Y su regreso a tierras jaliscienses en los años 80, donde el entonces Gobernador de Jalisco Enrique Álvarez del Castillo y la titular del Departamento de Bellas Artes (hoy Secretaría de Cultura) Martha González de Hernández Allende, le dieron todo su apoyo, para luego seguir forjando una profunda huella que dejó.

Publicaciones de Elías Nandino

• “Color de ausencia”

• “Eco”

• “Nuevos sonetos”

• “Nudo de sombras”

• “Naufragio de la

duda”