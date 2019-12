Un “mapa” que une al habla hispana

Con la firme convicción de que “la unión hace la fuerza”, la editorial Penguin Random House presentó ayer el Mapa de las Lenguas 2020, un programa que busca romper las fronteras que existen entre las literaturas de cada país hispanohablante del mundo.

Este proyecto consiste en difundir, exportar y facilitar la obra de escritores de habla hispana más allá de su respectivo país natal, esto con la intención de que los lectores puedan encontrar e interesarse en los títulos de autores extranjeros.

El mexicano Eduardo Antonio Parra, autor de “Laberinto”, es uno de los escritores que participará en el Mapa de las Lenguas 2020, situación que lo hizo recordar las dificultades que enfrentan los autores para que sus obras puedan internacionalizarse.

“Este proyecto me recordó la frase que siempre se dice: ‘La patria del escritor es el lenguaje’. Desde mis inicios como escritor siempre me pregunté por qué si escribimos en español, nuestros libros no se conocen en otros países con la misma lengua. Este proyecto más que un sueño es una promesa que se está cumpliendo. Anteriormente algunos colegas y yo caímos en la decepción de que a pesar de escribir para editoriales internacionales, nuestros libros se quedaban solamente en nuestro país”.

“Con este programa se está cumpliendo el sueño y es un honor y un gusto estar en el Mapa de las Lenguas 2020”, remató Eduardo Antonio, quien estuvo presente en la sala de prensa de la Feria Internacional de Guadalajara 2019 (FIL).

Este proyecto comenzará con 12 libros de diferentes autores hispanohablantes, pero su objetivo a largo plazo es internacionalizar 60 títulos en un plazo de cinco años. El tiraje para cada país tendrá que ser evaluado, pero se estima que en cada nación la tirada estará entre los 500 y mil ejemplares.

Según lo expuesto por Penguin Random House, entre los máximos retos de este proyecto figuran la publicación y la difusión de cada título, por lo cual buscarán que los autores asistan a ferias de libros y congresos en los diversos países de habla hispana.

En países como España este programa arrancará el próximo enero, pero en México será hasta el mes de abril cuando este proyecto comience a implementarse en las librerías nacionales.

Puentes por todo el continente

Lista de escritores con los que arrancará el Mapa de Lenguas 2020 incluye a Eider Rodríguez (España), Manuel Jabois (España), Pilar Quintana (Colombia), Nona Fernández (Chile), Luis Jorge Boone (México), Julián López (Argentina), Rodrigo Hasbún (Bolivia), Francisco Ángeles (Perú), Gustavo Rodríguez (Perú), Agustina Bazterrica (Argentina) y Eduardo Antonio Parra (México).