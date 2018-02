Un manual para entenderse en pareja

El terapeuta y escritor argentino, Demián Bucay, acaba de lanzar su nuevo libro “Manual para estar en pareja”, un texto publicado por la editorial Océano, donde se desarrollan diversos tópicos como el amor, la comunicación y otras aristas importantes para quienes viven en una relación. El autor hace hincapié que su libro no está desarrollado para parejas hombre-mujer, sino para todas, porque se habla de las relaciones interpersonales y no de los géneros, eso le interesa dejarlo en claro.

“Mi principal actividad es como terapeuta. Yo trabajo la mayor parte de mi tiempo atendiendo pacientes, entre ellos parejas, que es un tipo de actividad que me entretiene y me gusta mucho, me parece muy enriquecedora y que además tiene efectos muy importantes, cuando uno logra destrabar una cuestión de pareja, yo veo que les cambia su modo de estar. Y trabajando en esto, estuve pensando en varias cosas que se iban armando, caso tras caso, te van cayendo ideas que toman forma. Empecé a escribir algunas cosas de este libro hace tres años”.

Demian Bucay - "Manual para estar en pareja"

Señala que titular al libro como un manual fue toda una osadía. “No me fue sencillo porque a veces soy critico de estas cuestiones y pienso que puede ser pretencioso, como el decir que se tienen todas las respuestas o la fórmula, pero esa no es la intención. Lo que sí creo es que muchas de las cosas que dice este libro pueden servir en la práctica y en ese sentido no te dice cómo hacer, pero sí cómo no hacer, que si vas por un lado, quizá te vaya un poco mejor”.

Subraya que honesta y firmemente cree en todo lo que dice su libro y que espera que realmente le sirva a quien lo lea. No para que el libro sea leído en pareja, esa es decisión de cada individuo, él apela a la individualidad y que cada quien lo lea desde la libertad y en tiempo y forma como deseen hacerlo. “Me parece que las ideas que yo quería transmitir en el libro están, están expuestas de una manera que las hace accesibles y aplicables. Estoy contento con los diagramas y la edición del libro, con las referencias a las canciones y películas que para mí es algo de lo que yo me nutro todo el tiempo para escribir, de la cultura popular”.

Hablar de todas las parejas

Demián señala que en toda pareja, sea del género que sea, ve los procesos de relacionarse independientes de estas cuestiones de la identidad. “Va quedando caduco esto de las cuestiones ligadas al género, donde se supone que los hombres tienen cierta posición y las mujeres otra, ya no es así, es una tendencia en el mundo e indudablemente es un avance. Yo trato de escribir en esa tesitura porque así lo siento”.

¿Y cómo ha repercutido esto de los roles de género en la pareja? “Me parece a veces que complica esta idea, porque te rige en un rol, me parece que se trata de hablar de personas. Sí, podemos identificar ciertas posturas que son como complementarias y lamentablemente, quizá, las llamamos una postura masculina y otra femenina, creo que en algún momento tendremos que llamarlas de otra manera”.

LO BÁSICO

La era del amor

Bucay comienza su libro con la historia de sus bisabuelos, de cómo se conocieron y casaron, de una manera más formal y a la “antigua” que como ahora lo hacen todos, permitiéndose escoger con quién quieren estar y compartir sus días. “Es importantísimo valorizar el amor, pero no debemos perder de vista los otros componentes, con este cambio de los matrimonios arreglados a los matrimonios selectivos hemos privilegiado al amor como condición de elección, me parece fantástico, pero no olvidemos que también necesitamos algún nivel de poder convivir, proyectar, que nuestras vidas vayan por el mismo lado”.

Señala que los conflictos actuales de pareja son sobre el manejo de los deseos personales y proyectos particulares, cómo eso afecta el plan de vida en pareja. Destaca que de las parejas de antaño, el legado que éstas dejaron fue el saber confiar en el otro.