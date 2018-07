Un libro que borra géneros

El comunicador, dramaturgo y escritor Sergio Zurita está de estrenó con el lanzamiento de su libro “Aquí asaltan” (Cal y Arena), una obra en la que recopila relatos, crónicas y versos publicados anteriormente en otros formatos y medios.

“La idea del libro es realmente de Rafael Pérez Gay, editor de Cal y Arena, gran escritor que curiosamente es de mis grandes influencias como autor. Estos textos habían aparecido —muchos de ellos—en un blog que yo tenía, en la revista ‘La Capital de Manuel López San Martí’ —que acaba de desaparecer— y MVS Noticias, otros en ningún lado, había una serie de cuentos que guardé, me gustaban lo suficiente para protegerlos y para que en efecto, aparecieran en algún libro”, cuenta en entrevista.

Señala que al llegar la propuesta, afirmaba no tener suficientes cuentos como para hacer un libro de cuentos, y lo mismo con relatos autobiográficos, poemas u obras de teatro. “Entonces, me dijo que juntáramos todo, que esencialmente para él (Perez Gay) la frontera entre el periodismo y la literatura se había borrado desde hace mucho y que le gustaba la idea de un libro en el que se borraran los géneros”.

Así, estos textos expresan mucho de lo que es Sergio Zurita: “La gente puede saber de manera muy efectiva quién soy yo leyendo ese libro, podríamos decir que es una autobiografía contada en distintos géneros”.

En cada capítulo, el humor ácido hace acto de presencia, a veces con nostalgia, otras con soledad o desesperanza, pero también con bastante picardía en versos ingeniosos que dedica a celebridades.

“¿De dónde sale esto? Yo creo que de leer las cartas que James Joyce le escribió a su esposa Nora. Hay unas que son muy bellas donde habla de su recuerdo, de las calles por donde pasearon, pero hay otras cartas que son verdaderamente pornográficas; a mí siempre me ha gustado el lenguaje altisonante, siento que bien usado, como lo hace José Agustín, puede ser estupendo”.

“Aquí asaltan” es, para Zurita, una obra que no se compara con sus anteriores publicaciones: “Pienso honestamente que este libro no es uno más. Últimamente se publica mucho cascajo, muchas editoriales invitan a celebridades a publicar. Alguien podría pensar que yo también soy eso porque tengo un programa de radio de farándula, pero no. Fui convocado como escritor, como uno de verdad, bueno o malo, eso ya lo decide el público, pero soy un escritor enserio, sí sé dónde van los puntos o las comas”.

El futuro de México

Con la llegada del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para el escritor se vivirán tiempos de incertidumbre. “Estoy temeroso por la libertad de expresión, acabo de leer un artículo de Rafael Pérez Gay donde dice que la mayoría de los electores por lo visto quieren un papá y no un Presidente y eso es preocupante. El Presidente electo siempre ha sido de la idea de ‘estás conmigo o estás en mi contra’ y si no lo estás, estás vendido. Yo he sido acusado de vendido muchas veces y por la memoria de mi madre juro que nunca he recibido un peso por hablar bien de nadie y mucho menos de un político. Estoy preocupado realmente, deseo equivocarme, pero como dijo Enrique Krauze, ‘si le va bien a él, nos va bien a todos’, pero vamos a ver”.

SABER MÁS

También en la pantalla

Zurita tiene en puerta el proyecto de una película en la que participaría como actor. “Me invitaron a protagonizar una cinta basada en una de las mejores novelas de los últimos 25 años, el autor es mexicano pero tiene un apellido italiano y el título es una sola palabra, no digo más, ahí dejémoslo. El personaje me queda perfecto y ojalá se filme conmigo”.

El autor ya había hecho cine en películas como “Malacopa” que se estrena en agosto. Otra que hizo con Irene Azuela en la que interpreta a Diego Rivera, sobre la artista Nahui Olin, titulada “Nahui”.