UNITEC, educación a tu medida

Iniciar la formación universitaria es uno de los grandes retos de la juventud mexicana y ante la falta de oportunidades de conseguir un lugar en las universidades públicas, UNITEC se ha posicionado como una de las mejores opciones para que tu consagración académica sea una realidad.

En UNITEC encontrarás el plan de estudios perfecto a tus intereses y necesidades gracias a su gran diversas en licenciaturas e ingenierías que, guiadas por un equipo docente altamente capacitado y sensible a la vocación de sus estudiantes, te compartirán los conocimientos necesarios y más modernizados en tu formación universitaria.

Es importante no desistir de las aspiraciones académicas que has formulado para tu vida y ante las dificultades que pueden presentarse en este camino, en UNITEC no solo podrás acceder a diversas modalidades de estudio, también puedes recibir asesoramiento para decidir por la mejor carrera para ti y tus habilidades partiendo siempre desde el acompañamiento emocional para impulsar de la mejor manera tus decisiones y sueños.

Una vez que identificas tus objetivos y las opciones que tienes a tu alcance gracias a instituciones comprometidas social y académicamente como UNITEC, no dudes en explorar posibilidades para enriquecer tu experiencia esta nueva etapa como estudiante.

En UNITEC encontrarás más de 25 licenciaturas e ingenierías como Ciencias de la Salud, Económico-Administrativas, Diseño y Arquitectura, Mercadotecnia y Comunicación, Derecho y Sociales y Turismo y Gastronomía, por ejemplo.

Ante el panorama que el mundo vive actualmente, UNITEC pone a tu disposición un variado abanico de opciones con su Plan de Contingencia COVID-19, tanto para estudiantes pertenecientes ya al equipo escolar, así como para los de nuevo ingreso.

Además de su oferta educativa, en UNITEC también contarás con asesoría personalizada respecto a la revalidación de estudios, modalidades, becas, opciones de colegiatura, financiamiento y crédito educativo, sin olvidar los distintos panoramas que tienes a tu alcance para mediar tus estudios con tus necesidades laborales.

Desde su portal web en www.unitec.mx puedes consultar los requisitos para inscribirte, aplicar un test vocacional y analizar las modalidades de estudio disponibles en sus formatos presenciales, ejecutiva o totalmente en línea, dependiendo de tus necesidades.

A través de su web puedes informarte sobre los procesos de inscripción en las sedes de UNITEC siguiendo los protocolos de sanidad, así como la posibilidad de realizarla desde tu hogar y solicitar asesoría en diversos canales de comunicación como vía telefónica, chat, WhatsApp o con solicitud de información.

www.unitec.mx

