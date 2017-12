Trino rehace la historia de México

¿Cómo hubiera sido la vida del México prehispánico y de la Conquista si la tecnología y las redes sociales hubieran existido desde entonces? Para el monero tapatío, Trino Camacho, la historia habría sido divertida, bizarra y algo extravagante.

En su más reciente publicación, “Historias desconocidas de la conquista”, Trino explora estas posibilidades tomando como punto de partida la imaginación y humor ácido que lo caracteriza relatando, a su modo, los usos y costumbres que los antiguos pobladores hubieran ejercido en la vida cotidiana con los hábitos modernos del presente.

Es puro humor, un libro ligero para todo tipo de público.

“Siempre quise hacer algo sobre la historia de México pero no documentado seriamente, este no es un libro que tenga una validez educativa, es solamente ‘pitorrearme’ de la Conquista, como alguien que leyó sobre la Conquista cuando estaba en la prepa y con las imágenes de eso siempre pensé que sería ‘chisteable’. Es puro humor, un libro ligero para todo tipo de público”.

El tapatío, creador de “El Santos”, asegura que estas nueva viñetas no buscan recordar con precisión hechos históricos del pasado mexicano con fechas y datos verídicos, pues es un ejercicio similar al que hizo con “Historias desconocidas de la Independencia y la Revolución”, en 2010, publicación que daría origen a lo que pretende será una trilogía humorística sobre diversos pasajes de México.

“Significa dar continuidad a lo que publiqué sobre la Independencia y la Revolución, que fue coyuntural en 2010 por los festejos del Bicentenario, me hubiera gustado publicar el de la Conquista primero, pero no se podía. Siete años después tengo la oportunidad de hacer un libro más sabroso, me gusta más porque ya sé por dónde puede ir, es una trilogía sobre estas historias desconocidas, lo que sigue puede ser sobre el México moderno o del México futuro”.

Aunque las referencias o semejanzas históricas y de personajes populares de la época antigua son evidentes, Trino señala que existe un respeto hacia las temáticas indígenas que aborda en sus caricaturas, destacando además, la libertad que ahora se tiene para incluso exponer viñetas respecto a los símbolos patrios desde otra perspectiva poco común.

Cien divertidas historias

Con el respaldo de Editorial Tusquets, Trino Camacho propone a través de una centena de viñetas los desquicios, mofas, inventos y problemas existenciales sobre si, por ejemplo, el responsable de construir las pirámides hubiera puesto escaleras eléctricas en su estructura, si al momento de los sacrificios los “emojis” hubieran reemplazado a los órganos, si el primer intercambio entre México y España hubiera sido con paella y mole o si los revendedores y comercio ambulante hubiera infestado los antiguos palacios de los emperadores prehispánicos.

“Es un humor ácido políticamente incorrecto. Esta portada con el águila cacheteando a la serpiente en tiempos de Echeverría no hubiera sido bien visto (...) puede que la gente lo considere ofensivo, los indigenistas pueden decir que me estoy burlando de ese México, pero también hablo de los españoles, me río de todos ellos, no es que hable pésimo, no es un libro que te haga sentir mal ni ofender a nuestros antepasados”.