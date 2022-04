“Tocar en el Albert Hall, oportunidad de lujo”: María Hanneman

En 2021, en plena pandemia y a sus 15 años, la pianista mexicana María Hanneman obtuvo el primer lugar del International Music Competition, London Gran Prize Virtuoso, por su interpretación de la pieza “Preludio de las Campanas op. 3, no. 2”, de Serguéi Rajmáninov, obra que este 20 de abril por fin interpretará en vivo en el Royal Albert Hall de la capital británica, donde además recibirá el premio, que originalmente iba a recibir en abril del año pasado, portegado por la pandemia.

También habla de los recitales que ofrecerá los días 22 y 23 de abril en la Casa de México en Madrid, con un variado programa; de su concierto, el 29 de abril, en Kidzania en Cuicuilco en la Ciudad de México; y del recital en el Teatro del Bicentenario en León, Guanajuato, con un programa que también incluye obras de Bach, Beethoven, Chopin y de Mendelssohn.

¿Cómo vives los días previos a recibir el premio y actuar en el Royal Albert Hall?

Me emociona muchísimo tocar en Europa y presentarme en Londres en el Royal Albert Hall, ha sido mi sueño desde que tenía siete años. Todo comenzó por un concurso, yo mandé mi video y luego me mandaron un mail informándome que yo había ganado el primer lugar y que tenía que ir al Albert Hall a recibir el premio y a tocar en la gala de los ganadores. Primero me dijeron que sí se iba a hacer el concierto en abril, luego mandaron un mail cancelando el concierto, entonces me puse medio triste; luego mandaron otro correo de que lo iban a hacer, luego que no, así varias veces, hasta que al final fue definitivo e informaron que la gala si se va a hacer el 20 de abril. Luego, tras saber que iba ir a Londres, la gente de la Casa de México en Madrid me invitó a tocar y estoy emocionada por tocar y representar a México y con piezas mexicanas.

¿Has trabajado en el confinamiento la pieza ganadora?

Muchísimo y esta pieza que voy a tocar es hermosa, sentimental y con mucha fuerza porque se trata de las campanas de Moscú que recuerda Rajmáninov, según esto él se inspiró en las campanas porque tuvo un sueño raro. Esta pieza la he trabajado muy duro, con mis maestros y la estoy tocando desde hace un año.

¿Cómo han sido estos dos años con una dinámica distinta de estudio, de trabajo?

Complejo porque durante la pandemia me harté de estar encerrada y de no poder salir de mi casa; cansan las clases en línea, son horribles, especialmente tomar piano en línea, y sí ha sido complicado, pero por otro lado la pandemia me dio tiempo para poder ensayar, organizarme y concentrarme mucho.

¿Dónde pasaste la mayor parte de la pandemia?

Estuve todo el tiempo encerrada en mi casa en México, pero gané un premio en Austria y pude viajar a Salzburgo con mis papás; haber salido de mi casa y tocar un concierto presencial fue relajante y emocionante; y después me invitaron a Puebla dos veces, para un concierto presencial y el otro grabado, pero cambiar de escenario es muy padre. Hice varios videos con Javier Camarena, con María Katzarava y también en solitario.

Tus metas, los sueños que te gustaría cumplir...

Mi primera meta es tocar con orquesta en la sala grande del Palacio de Bellas Artes, un sueño que tengo es tocar en otras salas importantes de México, en la Neza, en la Ollin, en el Teatro Degollado de Guadalajara, pero a donde me inviten yo voy feliz. Mi siguiente meta, que veo un poco complicada, pero voy a trabajar para lograrlo, es tocar con Gustavo Dudamel en el Hollywood Bowl o en el Walt Disney Concert Hall, en Los Ángeles.

