“The silence of sound”: el nuevo lenguaje escénico de Alondra de la Parra y “Chula The Clown”

Con una gira inicial que contempla cuatro ciudades mexicanas para su debut oficial, el proyecto multidisciplinario “The silence of sound”, creado por la directora orquestal Alondra de la Parra y la artista escénica Gabriela Muñoz “Chula The Clown”, está a pocas semanas de llegar a los escenarios con un formato único en su tipo, en donde la música y la danza, los sueños y sentimientos, son los ejes centrales de esta propuesta que no tiene precedentes en las tarimas mundiales.

A decir de sus propias creadoras, Alondra de la Parra y Gabriela Muñoz, es complejo definir en un solo concepto lo que es “The Silence of sound” tras siete años de preparación y gestiones, espectáculo que si bien dio una muestra de lo que es en el Festival Paax como “un borrados público”, ahora tendrá su primera presentación en forma el próximo 6 de septiembre en el Palacio de Bellas Artes, para después seguir su camino los días 9 y 10 de septiembre en el Conjunto Santander de Artes Escénicas de Guadalajara, el 13 de septiembre en San Luis Potosí y el 15 de septiembre en el Show Center de Monterrey.

“Como directora de orquesta dirigiendo todo tipo de repertorio y con orquestas en muchos países del mundo, me di cuenta de que realmente no existen muchas obras donde hagamos una introducción a la orquesta, al lenguaje del repertorio sinfónico para cualquier público”, indicó Alondra de la Parra, que en coordinación y apoyo de GNP Seguros, como único patrocinador, la experiencia, por ejemplo, en diseño de escenografía de Rebekka Dornhege Reyes, brindarán a los espectadores una propuesta especial para sumergirse en cómo se compagina una orquesta y la experiencia de vida de un personaje como “Greta”, icónico en la carrera de Gabriela Muñoz.

“Lo más bello que ha sido para mí ha sido el fusionar nuestros mundos que parecieran tan diferentes y que de alguna u otra manera también se toman de la mano de una manera muy natural para contar esta historia”, destacó Gabriela Muñoz al describir cómo trabajó su experiencia escénica para traducir en nuevos movimientos este proyecto sonoro desde la música sinfónica.

“Normalmente yo traduzco la imagen en movimiento y ahora no es nada más la imagen, sino la musicalidad, acomodármela en mí para poderla bailar y contar esta historia. Con bailar me refiero a una danza que sucede durante la obra con todo lo que voy sintiendo”.

Desde la magia artística

Alondra de la Parra explicó que para tener una primera idea de lo que el público encontrará en “The silence of sound”, se pueden recordar obras como “Fantasía” o “Pedro y el lobo”, sin embargo, esta propuesta mexicana desea llegar a otro nivel no solo de apreciación y fusión de diversas disciplinas artísticas, sino materializarla sobre un escenario para dar paso a un nuevo lenguaje desde la música sinfónica y el quehacer escénico desde el clown.

Acompañadas por la Orquesta Sinfónica de Minería en cada una de sus shows, Alondra de la Parra y Gabriela Muñoz detallan que “The silence of sound” se enfoca en que “Chula The Clown” irá descubriendo la magia de la música fusionando este mundo con lo escénico. “Es una historia que a todos nos puede suceder, que a todos nos ha sucedido, que está en todas las cosas que vemos y vivimos, es una historia con la que todos nos podemos identificar. Así fuimos seleccionando la música”.

Alondra de la Parra reveló que en esta propuesta multidisciplinaria se apuesta por un repertorio con fragmentos icónicos de la música sinfónica del siglo XX con obras de Debussy, Bartók, Stravinsky, Weber, Berlioz, Masenet, Sibelius, Prokofiev, Brahms y del mexicano Federico Ibarra.

“Le vamos a hacer una introducción al público de pasar a conocer una por una las secciones de la orquesta, primero este personaje se enfrenta a las maderas, luego a las cuerdas, percusiones, metales, y en el camino tiene interacciones con un violín solista y un chelista, estos se vuelven personajes, en otro nivel se vuelven figuras de su deseo, de su atracción”, destacó al puntualizar que en esta travesía sonora el personaje de Gabriela Muñoz también desarrolla su propia aventura.

“Va, de alguna manera, envejeciendo o madurando, empieza un juego muy abierto, muy primal, después se va complicando un poco más, va cometiendo errores, como es la vida, la experiencia”.

Agéndalo

“The silence of sound” comenzará su recorrido por México el 6 de septiembre a las 17:00 y 20:00 horas en el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México, los días 9 y 10 de septiembre en el Conjunto Santander de Artes Escénicas de Guadalajara a las 20:30 horas, el 13 de septiembre en el Centro Cultural Universitario Bicentenario en San Luis Potosí a las 20:00 horas y el 15 de septiembre en el Show Center de Monterrey a las 21:00 horas.

Más información en https://conjuntosantander.com y www.thesilenceofsound.com.

