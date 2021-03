Termina instalación de la "Tercera Gracia" de Sergio Garval

La trilogía escultórica "Las tres gracias" quedó concluida esta semana. Obra del artista plástico Sergio Garval, la pieza "La Belleza" terminó de colocarse sobre el camellón elevado de la Avenida Lázaro Cárdenas este lunes por la noche. El tríptico escultórico se completa con "La abundancia" y "La alegría".

El escultor comentó sobre la conclusión de este proyecto, que demoró por las complejidades de la última de las tres esculturas: “Cada pieza es particular y singular: tiene sus propios tiempos de instalación, igual de producción y creación. Montar una pieza como esta es muy complejo: hay que hacer una relación adecuada entre el peso, la altura y la cuestión mecánica. La figura equina está muy reforzada de acero por dentro, para que pueda soportar su propio peso. El bronce es bastante grueso por las características de la pieza, en relación a lo convencional que se maneja en las esculturas normalmente. Tiene mucho más bronce”.

Con dos multas por prolongar el tiempo de entrega, el costo de la obra para el ayuntamiento no cambió de lo estipulado en un comienzo: “El municipio ya no invirtió nada, con el recurso que se ofreció la obra continuó. Creció en cuanto a necesidades económicas, que las tuve que afrontar. Sin problema: me di cuenta de que era un proyecto más allá de lo convencional. Estoy muy satisfecho, muy contento con el resultado”, afirmó el artista.

En ese sentido, la participación en el programa escultórico de Guadalajara es significativo para Sergio: “Es un proyecto que no me generó beneficios económicos, como acostumbramos hacer las cosas. Tomé esta invitación desde otro ángulo, muy honrado, y con el compromiso de entregar algo a la altura de Guadalajara. Hay mucha necesidad de grandes obras”.

ESPECIAL / Gobierno de Guadalajara

Un motivo por el cual la obra demoró en su entrega, y por lo que fue multado el artista, es por haber querido entregar una pieza de calidad: “Por eso la llevé a un término de tiempo más largo, al no escatimar en la producción y la calidad de la obra. Lo que requiriera. La obra fue demandando más crecimiento”. Pese al cambio de administración en los gobiernos de Guadalajara con el paso del tiempo, el artista encontró un buen diálogo con los funcionarios: “Fueron comprendiendo la dimensión de lo que estábamos haciendo”.

Estos años enfocado en "Las tres gracias" fueron una época diferente en la vida del artista: “Es un fragmento de tiempo en el que me extravié, de alguna manera. Fueron varios años de trabajar esta pieza: no es común, no había sido para mí, meterme en una travesía así donde estuviera tanto tiempo alrededor de una obra. Es muy demandante, hay una transformación en el pensamiento, la manera en que vemos el arte, la relación del arte y la sociedad, el concepto de temporalidad, filosófico, los marcos alrededor, los símbolos y lo que existe de lo que cada quien percibe del objeto artístico. Comencé siendo una persona y acabo siendo otra. No solo por la edad: fue una catarsis, un crecimiento. Sí hubo un desgaste, pero fue catártico. Creo que es una de las obras que más me ha permeado”.

Fueron cuatro años y medio los que estuvo trabajando en estas esculturas que dan la bienvenida y el adiós a quienes entran y salen de la ciudad. Para el artista, la satisfacción de ver concluido su conjunto escultórico representa un aporte a la capital del estado: “Al pensar en una obra para Guadalajara pensamos en la trascendencia. Desde el principio me metí con la consciencia de que no era una bolsa de trabajo: me invitaron a hacer un proyecto trascendental con todo el compromiso que eso conlleva”.

Cronología

2016, agosto. El Ayuntamiento de Guadalajara anunció el Programa de Arte Público con una inversión total de 62 millones 768 mil 414 pesos, para la instalación de 10 esculturas de gran formato.

2017, 30 de noviembre. Se firmó el contrato de compraventa del conjunto escultórico, denominado “Las Tres Gracias” que consiste en tres piezas de 7.5 a 9 metros.

2017, diciembre. Instalan la primera pieza de Sergio Garval: “Abundancia”; anuncian que las dos restantes, “Alegría” y “Belleza” serían colocadas en abril de 2018, respectivamente.

2018, septiembre. Instalan la segunda pieza con cinco meses de retraso: “Alegría”; anuncian un nuevo plazo para la instalación de “Belleza”, 29 de junio de 2019.

2019, julio. Se le impone una multa al escultor Sergio Garval por el incumplimiento de la entrega de “Belleza”; el monto fue por un millón 215 mil 490 pesos, IVA incluido.

2019, 31 de julio. Se impone una segunda sanción por incumplimiento: 516 mil 954 pesos, IVA incluido.

2021, 27 de febrero. Llegan las piezas que conformarán la tercera “Gracia”: “Belleza”. Trabajan en su unión.

jb