Teatro en vivo y a distancia con Daniela Schmidt

El gremio artístico recurre a los formatos digitales para mantener el acercamiento con el público ante la emergencia sanitaria, y Daniela Schmidt es una de las actrices que confía en el potencial que esta dinámica virtual tiene para que el quehacer escénico sea valorado desde nuevas perspectivas.

A través de la producción de Tercera Llamada Teatro se impulsa “Live Online Now”, proyecto que apuesta por transmitir obras de teatro en vivo mediante la plataforma Zoom (cada jueves y sábado) y realizadas desde el espacio de confinamiento de los artistas, quienes utilizan recursos personales para ofrecer historias que exploran las distintas realidades que se viven a raíz del distanciamiento social.

“La respuesta del público ha sido desbordada. Las obras no duran más de 10 minutos, es un formato completamente hecho a la medida para la cuarentena, para este momento histórico que estamos viviendo, pero queremos seguir brindando al público la posibilidad de ver teatro en vivo pero virtualmente”, expresa Daniela al reconocer la labor creativa de Ana Bracho, Miguel Santa Rita, Paula Sánchez y Milo Trasviña, por ejemplo.

Señala que uno de los panoramas que no ha cesado en la cuarentena es la violencia, y de ahí la pertinencia de compartir con el público la obra “Del recorte al presupuesto”, pieza dirigida por Katina Medina Mora, en la que Schmidt aborda la violencia que se vive en el hogar y cómo las mujeres siguen siendo objeto de agresiones aún en sus propias casas: “Nosotras tenemos otros datos, es una cosa increíble del Gobierno el negarlo.

Pensé mucho si realmente lo que estamos haciendo tiene la fuerza para despertar a alguien en el público, moverlo a darse cuenta, hombre o mujer, y mi respuesta es que yo he visto películas y obras que me han hecho llegar a mi casa y hacer una llamada telefónica y pedir perdón, sí me han hecho darme cuenta de miles de cosas”.

La actriz también detalla que si bien la preparación actoral no se ha visto tan alterada para poder realizar una obra en vivo desde casa, los actores han tenido que establecer nuevas dinámicas para ensayar y dialogar con el equipo de producción y dirección, pues los protagonistas de cada obra impulsada por Tercera Llamada tienen que responsabilizarse del vestuario, iluminación y escenografía con las posibilidades de su hogar. “Es muy loco, porque cada uno de nosotros está solo en su cuarto haciendo todo, haciendo lo mejor que se puede con lo que tienes en casa y es muy interesante ese proceso. Para el espectador también es una oportunidad única de asomarse a la casa de los actores. Se está generando otro tipo de intercambio energético”.