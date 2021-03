Teatro Diana, listo para recibir al público

Los recintos de espectáculos de la Universidad de Guadalajara se preparan para la reapertura gradual y el regreso a las actividades. Karla Zapata, directora del Teatro Diana, comentó sobre este regreso a la programación. Para los organizadores, “el reto es cumplir con todas las indicaciones que nos han dado las autoridades. Hemos tenido tiempo suficiente para prepararnos, tenemos lista la señalética, los filtros se cambiaron por recomendación de la mesa de salud, los sitios están separados al menos por dos metros, los sanitario están bloqueados con barreras físicas, todo el flujo está marcado y se hace un sanitizado previo, durante y posterior”.

Previo a la pandemia una semana habitual tenía entre cinco y siete eventos semanales, desde el inicio de la cuarentena han estado preparándose para tener los protocolos sanitarios y volver a las actividades. Karla adelantó que en las próximas semanas tendrán el inicio de la nueva cartelera, con actividades en la explanada: “El primer punto es al exterior. Todos los espacios universitarios presentamos un proyecto, cómo hacerlo con una serie de lineamientos. En el caso del teatro estamos haciendo un proyecto para 60 personas, es algo pequeño. Queremos reactivar la actividad con talento local. Tenemos conciertos de rock, baile, clases para niños, cuentacuentos y otros”.

La cartelera con fechas completas y espectáculos se hará pública en los próximos días. En primera instancia se tienen contemplado que sea sábados y domingos. Además del aforo pequeño se buscará apoyar talento local, para evitar traslados.

Al inicio de la cuarentena muchos eventos se pospusieron varios meses, algunos (como el concierto de Dead Can Dance programado para mayo) un año completo, algo que no será suficiente: “Ya nos alcanzó el periodo, al principio empezamos a reprogramar pensando en tres o cuatro meses de pandemia. Luego nos fuimos al final del año, otros eventos internacionales que se aplazaron un año, y todavía no hay una realidad”.

Para los espectáculos internacionales “es complicado planear una gira internacional cuando la situación en cada país es diferente y la seguimos descubriendo. Muchas agencias y artistas están con un criterio muy reservado. Si algo hemos aprendido es que tenemos que ser cautelosos en no salir”.

Otro factor para un pronóstico reservado es el tiempo, la logística y el costo de montar un espectáculo en la actualidad: “Las obras o los espectáculos culturales y de entretenimiento tienen que agregar a sus costos exámenes, pruebas antes de salir, han tenido que recortar, reduciendo la gente que viaja, la logística ha cambiado muchísimo. Hay que elegir el crew reducido, que viaje junto, que se queden unos días en el mismo lugar, que no anden paseando”.

Aunque ahora el regreso a las actividades del Teatro Diana será en la explanada, Zapata espera que puedan realizarse eventos en el interior del recinto y en el contiguo Estudio Diana: “Que ya está listo, tiene todas las adecuaciones para recibir público, tiene igual que la explanada”.

Con un aforo para 130 personas en el Estudio Diana y 2345 en el teatro, la recomendación de las mesas de salud es un aforo de 25%, una cifra que puede variar según los grupos de personas que asistan (si son cuatro miembros de una familia que no necesitan estar separados, por ejemplo): “Creemos que si las cosas caminan de acuerdo a las estadísticas de salud, con el tema de la aplicación de vacunas, pensamos hacer eventos presenciales tal vez en un par de meses”. La recomendación es separar a los grupos de personas con 1.5 metros de distancia: “Nosotros como espacio decidimos hacerlo con dos metros”.

JL