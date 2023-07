La Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) llega al fin de su segunda temporada del 2023, un lapso peculiar en el que celebró a la tradición musical jalisciense y dos siglos de libertad y soberanía para la entidad, y que concluye ahora con la ejecución en el Teatro Degollado del Programa 7, titulado “México, también en francés”, bajo la batuta de su director artístico, José Luis Castillo, y conformado por piezas de Blas Galindo, Gabriel Fauré y César Franck.

En entrevista con EL INFORMADOR, el director artístico de la agrupación, José Luis Castillo, aseveró que esta temporada ha sido “muy buena; porque he podido recoger impresiones y hemos logrado hacer comunidad. Es genial que la orquesta haya podido rencontrarse con el repertorio jalisciense y, aprovechando la coyuntura de celebrar a Jalisco como Estado libre y soberano, el marco fue ideal para apostar repertorios que no eran muy frecuentes, además de recuperar una parte que estaba olvidada o perdida, tender lazos con familias y archivos de compositores que no eran conocidos por la OFJ, con un plan de trabajo que rindió sus frutos”.

Por otro lado, el director rescata el hecho de que la OFJ “se haya presentado en Bellas Artes, pues creo que era importante, hacía buen tiempo que no lo hacía y fue un concierto exitoso. Además, hicimos una pieza de Mahler que no todas las orquestas pueden realizar, y eso ha redituado no sólo en la música sino en el ánimo del público y los ejecutantes”.

Literatura y música

Ahora bien, respecto de este Programa 7, dice Castillo que “nos dimos cuenta que la orquesta no había hecho nada francés en este periodo y ahora se planeó uno esencialmente francés (aunque Franck es belga), era importante y para la OFJ, también para compartir el repertorio con su público. Otro convocante fue la literatura, la poesía en el caso de Galindo y, con Fauré, el drama ‘Pelléas et Mélisande’, del belga Maurice Maeterlinck”.

De este modo, en el caso de Galindo, continúa el director de la OFJ, “toma el poema de Neruda que habla de la relación del silencio y la lejanía, o de la proximidad y el sonido; lo que interesa es cómo aborda la prosodia de esos versos y, a decir verdad, es importante presentar a este Galindo amante de la poesía”.

Para el caso de Fauré, refiere Castillo, “puede parecer convencional abordar la historia de un amor prohibido -pues remite a las historias de Paolo y Francesca, Tristán e Isolda o Romeo y Julieta-, se trata de un drama que musicalizaron asimismo Arnold Schönberg, Jean Sibelius y Debussy, es decir, la obra tuvo un periodo de efervescencia brutal, el mundo simbólico propuesto por Maeterlinck cautivó a muchos compositores”.

Por lo que toca a César Franck, afirma el director que su obra “es uno de los monumentos sinfónicos indiscutibles de todos los tiempos, es además un momento de híper-cromatismo para la música, así como de estructuras cíclicas, y en esta pieza la economía de medios es impresionante”.

Organismo vivo

En palabras de Castillo, “una orquesta no es sólo los músicos que tocan, abarca desde quien abre el teatro hasta quien difunde el hecho artístico, desde el público hasta quien hace gestión; y todos estamos en proceso de formación, comprometidos con aprender. La OFJ es una orquesta pública y, como tal, se tiene el compromiso de hacer públicos estos repertorios, sobre todo aquellos de compositores vivos”.

En opinión del director artístico de la OFJ, “una orquesta no es un santuario de piezas de museo, es un organismo vivo y el repertorio es amplio y muy rico, y ahora no es raro que se escriba para una orquesta como se hacía en el siglo XVIII”.

Finalmente, comparte que la OFJ saldrá de vacaciones tras estos conciertos, pero comenta Castillo que a su regreso se deben cumplir compromisos con las Galas de Mariachi del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, el Festival Internacional Cervantino, continuar con el programa de atención a municipios y, además, se colaborará con el Ballet de Jalisco; “todo esto con grandes solistas y directores invitados”.

CT