Destacan coordinación entre unidades de emergencia tras simulacro por el 22 de abril

La mañana de este martes autoridades municipales, estatales, y organismos privados, llevaron a cabo un simulacro en La Ex Penal de Guadalajara para conmemorar el 33 aniversario de las explosiones registradas en el sector Reforma de Guadalajara, que dejó poco más de 200 víctimas fatales y casi dos mil heridos.

Tras el ejercicio, las autoridades destacaron la coordinación alcanzada en la materia, permitiendo una rápida reacción a la emergencia, que registró situaciones de choque, liberación de víctimas prensadas, manejo de químicos de riesgo, descontaminación de pacientes y elementos de atención, reanimación de pacientes, terapia intensiva, traslado terrestre y aéreo de heridos, contención de riesgos, entre otras tantas.

"Este simulacro es el primero en su formato, y además hace mucho tiempo que Guadalajara no había tenido simulacro, es en el marco también de los sucesos que hemos tenido en nuestro municipio. Hay que recordar que hay según 33 años de la mayor tragedia que ha tenido nuestra ciudad y lo que hoy nos pone a prueba a través de este simulacro es saber en qué condiciones estamos, no solo como municipios sino también como Estado y las diferentes instancias que participan en la atención de desastres. También nos coordina para poder atender de la mejor manera y es un trabajo que busca prever lo que se pueda suceder o que pueda acontecer en hechos como los del 22 de abril", dijo la presidenta de Guadalajara, Verónica Delgadillo.

En el ejercicio, que comenzó alrededor de las 10:00 horas y concluyó pasadas las 13:00 horas, participaron 99 elementos de siete distintas dependencias, todas articuladas en un trabajo de planeación de al menos un mes, pero con toma de decisiones en tiempo real según las circunstancias del momento y el cómo se fueron desarrollando los hechos y de las complicaciones presentadas a lo largo del ejercicio, lo cual ponía a los elementos en un estrés real.

Lo anterior porque, en medio de la hipótesis, que establecía un choque entre un vehículo particular y un camión que trasladaba cilindros y tanques, del cual había salido proyectado un cilindro de gas cloro, una sustancia altamente tóxica para las personas, que además había presentado una fuga, poniendo en riesgo no solo a las personas quienes viajaban en los vehículos que protagonizaron el choque, así como a quienes se hallaban a su alrededor, se realizaron acciones reales, desde la liberación en vivo del conductor supuestamente prensado, pasando por procesos de descontaminación, hasta el traslado en helicóptero de dos víctimas "en estado grave".

La hipótesis establecía un choque entre un vehículo particular y un camión que trasladaba cilindros y tanques, del cual había salido proyectado un cilindro de gas cloro. EL INFORMADOR/ R. Bobadilla.

"Nos estamos actualizando y capacitando para estar siempre a la vanguardia. Fue un simulacro real, en el que salió la primera unidad de la Base 04 que está en Manuel M. Ponce y Gigantes, tomando entre cinco y siete minutos al llegar al lugar del incidente. Afortunadamente contamos con todo el equipo y con los elementos capacitados", dijo por su parte Jenny de la Torre, titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, quien agradeció el apoyo y la coordinación de unidades como su homóloga estatal (UEPCBJ), de Zapopan, SAMU Jalisco, Cruz Roja, Cruz Verde, Policía de Guadalajara, entre otras.

El titular del SAMU Jalisco, Yannick Nordin, refirió que se realizaron diversos traslados a unidades médicas de distintos niveles de atención, como unidades de emergencia y hospitales diversos. Por ejemplo, los dos "lesionados" que fueron trasladado en helicóptero fueron enviado al Centro Médico de Occidente, donde se continuó el simulacro. Es decir, el ejercicio no terminó en la Ex Penal de Oblatos, sino que se trasladó a las unidades médicas para medir también sus capacidades de reacción.

En la hipótesis, se activaron protocolos tanto para la recepción de los pacientes, pues era necesario iniciar procesos de descontaminación debido a que estuvieron expuestos a sustancias tóxicas.

"Lo que hicimos fue trasladarlos a diversas unidades médicas porque lo que se trata es de no trasladar toda una zona de emergencia a un solo hospital, convirtiéndolo así en otra zona de emergencia. En estos casos se trata de equilibrar las atenciones para no colapsar en un solo espacio el servicio de atención médica", refirió.



Sergio Ramírez López, director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco, resaltó que la coordinación que se tiene entre las dependencias es una de las principales fortalezas que se tiene en la entidad.



“En Jalisco somos alrededor de tres mil servidores públicos que trabajamos directamente en temas de Protección Civil y Bomberos, tanto del Estado como de los Municipios. Tan solo Guadalajara y Zapopan tienen mil”, detalló.



“Durante muchos años hemos trabajado en el entrenamiento y en el desarrollo de capacidades como administración de emergencias que nos permiente, en este tipo de modelos, poder sentarnos todos a la mesa, en situaciones reales o en simulacros como este, y poner a disposición todos los recursos que tenemos”, comentó.



Por último, el funcionario estatal reconoció el trabajo que se ha hecho en Guadalajara respeto a temas de Protección Civil, pues no sólo se trata de atender emergencias, sino que se pone énfasis en prevenirlas a través de los reglamentos.

