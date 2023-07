Uno de los creativos más exitosos de las últimas décadas es el realizador Fernando Lebrija, quien tiene una gran trayectoria en la industria del entretenimiento en rubros como el cine, la música, la televisión y la publicidad.

En entrevista con EL INFORMADOR habla en retrospectiva de lo que ha significado para él trabajar en medios audiovisuales y también charla de los próximos planes que tiene como creativo.

“He hecho de todo, desde Nuestra Belleza, ‘El Espacio de Tatiana’, en su momento, así como videoclips para Molotov o Tigres del Norte, también como promotor de conciertos. Y de ahí brinqué a hacer comerciales y luego llegué al cine, que es lo que más me gusta y me ha mantenido. Si soy sincero, siempre me ha gustado más la etapa de escritor y director, me encanta escribir y dirigir lo mío, que es en lo que me estoy enfocando ahorita, pero producir se me da, por eso hice tantas cosas antes, he aprendido muy bien y he tenido muy buenos maestros”.

Expresa que nació con el don de producir, organizando la logística de los proyectos, “no me pongo nervioso”; también comparte que se le da resolver problemas gigantes, “además, también lo hago (producir) por colaborar con amigos o personas interesantes del medio, también para sobrevivir, para hacer algo de lanita, no voy a mentir”. Reitera que para producir, no tiene reparos, pero en cuestión de dirigir se ha vuelto más selectivo.

¿Cuál es su visión de la industria fílmica jalisciense?

El director siempre ha estado interesado en apoyar y compartir su experiencia, así que siendo un cineasta jalisciense, quiso aportar para que la industria fílmica mejorara en el Estado. En estos últimos casi tres años fue asesor clave, de manera voluntaria, para que Jalisco se convierta en la capital del cine de México y Latinoamérica. Lebrija señala que el trabajo se hizo muy bien en esos casi tres años de la mano del entonces coordinador del gabinete económico del Estado, Alejandro Guzmán.

“En el momento en el que yo estaba asesorando muy fuerte al Estado, que fue en el 2019, 2020 y parte del 2021, se nos vino la pandemia encima, y estuvo bien, porque eso nos ayudó a planear mejor las cosas y con calma. Íbamos a hacer una campaña y esta se llamaba ‘Filma en Jalisco’”, los creadores de esa campaña eran de Los Ángeles, recuerda. “En ese momento querían cambiarle el nombre a la Comisión (de Filmaciones) y salió el nombre de ‘Jallywood’”, pero para él el nombre demeritaba a la industria, “entonces, al luchar ahí, yo les aventé el ‘Filma en Jalisco’, como la campaña, porque además iba a dar todo el sentido”, finalmente ahora la comisión se llama “Filma Jalisco”, “me siento feliz de haber aportado eso de alguna manera”.

Pero ahora, ¿cuál es la percepción que tiene sobre lo que se está desarrollando en Jalisco?: “Creo que va muy bien, hay una buena iniciativa, sobre todo de este gobierno, porque yo he tratado de asesorar a los últimos, desde el gobierno de Emilio (González) al de Aristóteles (Sandoval) y ahora éste, en el cual creo que ha habido más apertura y se han aterrizado mejor las cosas, como tener una comisión mucho más establecida, que sí la lograron bien en el gobierno pasado y se brincó bien a éste, no la cortaron y eso fue muy bueno”.

Además, destaca que tener la ley de filmaciones también fue muy bueno y que ahora falta el reglamento, “y lo de los nuevos apoyos como el ‘Cash Rebate’, está buenísimo, es algo que hemos venido queriendo hacer y diciéndole al gobierno desde hace tiempo, y me da mucho gusto que por fin lo hacen”. Confiesa que la industria local también le va bien, “pero siento que falta que sea más unida entre nosotros y a veces ser menos envidiosa, también siento que necesitan hacer más series y más películas para que en un futuro no nada más demos servicios, sino que también produzcamos nosotros mismos, que no sólo venga el proyecto de la Ciudad de México o de Los Ángeles”.

Destaca que por eso en las reglas del “Cash Rebate” le exigieron al gobierno que quienes vinieran de fuera, se unieran con alguna productora de Jalisco, o llevaran tres años establecidos en la entidad con domicilio fiscal. “Eso ayuda a que la industria crezca, porque si vienen producciones, de la Ciudad de México, Estados Unidos o Europa, pues tienen que trabajar forzosamente con alguien de Jalisco y eso ayuda a que tengamos roce y haya más líderes productoras en el Estado”.

Lebrija también resalta que durante la pandemia además de “Irreversible Pictures”, formó otra compañía que se llama “Cielo Content”, la cual se dedica a escribir y crear series y películas. “Con ese proyecto lo logré cerrar con inversionistas, iba a sentarme a escribir como con 20 escritores alrededor del mundo y decidí hacerlo en Guadalajara, regresar a mi tierra y de paso asesorar al gobierno en todo este rollo de filmaciones”. Así que al terminar la pandemia, decidió establecer la productora en la ciudad.

“Ahora tenemos dos películas americanas de ganadores de Oscar listas para filmarse, nada más estamos esperando que los del gobierno tengan su sesión de evaluación del ‘Cash Rebate’ para ver si nuestras películas pasan y poder filmarlas en Jalisco”. Estos se rodarían en playas de Jalisco. Él, como creativo, ahora mismo está trabajando entre Jalisco y Los Ángeles, además, expresa que ya terminaron también los proyectos de escritura con “Cielo Content”, “terminamos con 10 series desarrolladas y siete películas, que estamos empezando a levantar porque apenas salieron de la cueva y una de ellas es mía, la cual quiero rodar en Guadalajara y en Tapalpa”.

¿Quién es Fernando Lebrija?

Inició su carrera en la década de los años 90 en la televisión, trabajando para Televisa, donde hizo el programa juvenil del momento “Generación X”. Además, realizó varios certámenes de premios como Nuestra Belleza, Televisa Deportes, Premios Grammy y el Festival Acapulco. Produjo varios especiales musicales de Caifanes, Ricky Martin, El Reencuentro, así también el éxito infantil “El espacio de Tatiana”, terminando con la miniserie que marcó el retiro de Jacobo Zabludovsky, “Rostros de México”, por mencionar sólo algunos.

Para MTV dirigió varias producciones como “Top 20”, “MTV afuera”, “MTV playa” y más. Después entró al mundo de los videos musicales donde dirigió clips para Molotov, Tigres del Norte, Azul Violeta, Jae-P, Akwid, por mencionar algunos, más tarde se sumó como director al mundo de la publicidad, dirigiendo campañas para varias marcas.

En Guadalajara a finales de los 90, en conjunto con el productor de radio Alejandro Tavares, rompieron estigmas y trajeron los primeros conciertos del Rock en español a la ciudad, contra corriente, presentando a grupos como Caifanes, Fabuloso Cadillac, La Ley, Héroes del Silencio, la mayor parte de los conciertos de Cuca, Fobia, Café Tacvba, Radiohead, Azul Violeta, Los Babasónicos, Los Tres de Chile y Soda Stereo entre muchos más, ellos se hicieron cargo de la época dorada del legendario Roxy, la catedral del rock en Guadalajara.

De ahí Lebrija cumplió su sueño y entró al cine, donde tuvo un arranque muy fuerte con el gran éxito de su ópera prima “Amar a Morir”, de ahí le siguen varias películas como “Guatdefoc”; además produjo “Sin Hijos”, “Las Diosas del Asfalto”, “No Manches Frida 2”, “Se busca Papá”, “La era de la Desconexión” y “You, Me & Her”, entre otras.

Produce “You, Me & Her”

El pasado 2 de julio, en el marco del festival “Dances With Films”, tuvo su estreno mundial en el Teatro Chino de Los Ángeles, la cinta “You, Me & Her”, un dramedy que coproduce Fernando Lebrija a través de “Irreversible Pictures” -compañía productora de él y su socio el productor Pablo Lebrija- donde también está “Two Hands Productions”, con la dirección de Dan Levy Dagerman y la actriz, guionista y productora, Selina Ringel.

La cinta, precisamente, es protagonizada por Selina, así como Ritesh Rajan, Sydney Park, Marianna Burelli y Roberto Aguirre. La película se filmó a fines del 2022, y gran parte de ella ocurre en la Riviera de Nayarit, específicamente en Punta de Mita, Sayulita y San Pancho.

“You, Me & Her” cuenta la historia de “Mags” (mexicoamericana) y “Ash” (de origen indio), quienes son un matrimonio de más de 10 años que comienza a caer en la monotonía, por lo que deciden hacer un viaje a las paradisíacas playas de México para reavivar su amor y salvar su matrimonio. Pero no contaban con que en este viaje “Mags” se sentiría atraída por otra mujer. Y será precisamente ésta mujer quien les ayude a reconectar como pareja.

Sobre este proyecto, el cineasta comparte: “Fue una película que hicimos un poco entre amigos. Selina, quien es de Guadalajara, es la actriz principal, la productora y la guionista”, dice el cineasta, quien también señala que Dan Levy es el esposo de la creativa. “Me hablaron para ayudarles a hacer esta película y se me hizo muy interesante, sobre todo porque las historias que cuenta Selina le pasan a ella. Así que me contó que esta historia le pasó, pero no en las playas de México, sino en Las Vegas, cuando su matrimonio con Dan no era lo mejor”.

Recuerda el realizador que en esta ciudad de Las Vegas, se le acercó una mujer a Selina, donde hubo una atracción entre las dos y eso de alguna manera ayudó a que el matrimonio del director y la guionista mejorara, “obviamente llevaron la historia a otro nivel y decidieron hacerla en México”. Además, a Lebrija le parece interesante trabajar con colegas que se desarrollaron en el American Film Institute así como él, “porque hablábamos el mismo lenguaje, no tenemos que decirnos mucho, eso es muy bonito y satisfactorio, así que normalmente en las pelis todos salen contentos”.

Después de este estreno en Los Ángeles, la intención es que la cinta continúe su recorrido por festivales, “porque ahí se acercan muchos posibles compradores o distribuidores”. El filme lo gestionó el propio equipo de producción para poder trabajar con toda la libertad, “pero ya estamos empezando a hablar con algunas plataformas que ya se comienzan a interesar”.

Escena de la cinta que fue estrenada el pasado 2 de julio, en el marco del festival “Dances With Films”, en Los Ángeles, California. CORTESÍA

CT