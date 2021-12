Tania Libertad te deleitará con “Déjame que te cuente… y te cante”

Como broche de oro para el cierre de actividades de la 35 Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, este próximo domingo 5 de diciembre a las 21:00 horas se presentará en el Foro FIL la famosa intérprete peruana-mexicana Tania Libertad, con un espectáculo titulado “Déjame que te cuente… y te cante”.

En entrevista con EL INFORMADOR, la cantante comparte que el concierto “estará -por supuesto- lleno de canciones peruanas y mexicanas, algunas hechas con ritmos peruanos; básicamente, ese será el hilo conductor de la velada”, dice Libertad, quien viene de clausurar el Festival Cervantino (y que en 2005, cuando Perú fue invitado por primera vez de la FIL fue asimismo número de cierre), consciente “de lo importante de clausurar con música esta feria, que es muy especial para mí”. En este sentido, a pesar de vivir en nuestro país por 41 años ya, la cantante sigue siendo “una difusora de la música peruana, siempre cantando sus temas o los de otros países pero con ritmos peruanos; por ejemplo, suelo arrancar mis conciertos con ‘Cucurrucucú paloma’ pero en ritmo de landó, con cajones y todo”.

Países semejantes

En su variado repertorio, refiere Libertad, “no faltan José Alfredo Jiménez, Tomás Méndez, Manzanero -a quien acabo de hacer un homenaje-; pero también está lleno de canciones de compositores peruanos como Chabuca Granda, Augusto Polo Campos o José Escajadillo. Siempre procuro, en mis discos o conciertos, incluir música peruana, que es bellísima. En eso, creo, nos parecemos mucho México y Perú, tenemos por igual temas desgarradores. Yo soy mucho de eso: temas de amor, desamor y compromiso social (a veces)”.

De igual forma, en torno a los “paralelismos” culturales entre ambos países, la cantante afirma que “por eso vivo aquí; no había salido a ningún otro lugar cuando vine por primera vez, en 1977, y decidí que si había de vivir en otro país, sería acá. Somos herederos de dos grandes civilizaciones, y otros pueblos originarios, todos nuestros ancestros se parecen mucho: en la pasión por lo que hacemos, somos solidarios, bebemos bebida fuerte y la comida es picante. Aquí me siento arropada porque me parece que vivo en el Perú”.

Seguir en el presente

Con una carrera tan variada como vasta, en opinión de Tania Libertad “las audiencias se comportan de acuerdo con lo que les ofrezcas. Ahora los jóvenes están muy conectados con la música urbana, aunque no sé por qué se llama así si nosotros también hacemos música urbana, no es rural ni campesina ni nada de eso; nace de otra parte, pero tiene su origen en las ciudades”.

Ahora, consciente de que “hay espacio para todo mundo”, la también arreglista y compositora enfatiza que hoy día todo es muy inmediato, “no se sacan discos completos, se promociona canción por canción y hay -me parece- un exceso de colaboraciones, y eso que yo he cantado con muchos artistas (Manzanero, Serrat, Willie Colón, tantos). Creo soy una privilegiada por haber vivido aquello y seguir viviendo en el presente”.

Mucho por decir

Lo anterior, enfatiza Libertad, “porque sigo atenta a lo que sucede hoy día, sigo en lo mío y siempre he hecho las cosas a contracorriente; cuando grabé boleros no se acostumbraba, canté a José Alfredo cuando no se tocaba sino en espacios específicos. Creo que a la gente le gustó que hiciera cosas de distinto modo; no nací aquí, así que miraba todo de manera diferente. Por eso respeto a la gente que hace lo que se le da la gana dentro de la industria, me parece correcto (sobre todo si hay control de calidad)”.

Y, sin embargo, la cantante no podría quejarse puesto que goza de un enorme éxito en el ciberespacio; “yo llegué un poco tarde a las redes sociales, me costaba porque vengo de una cultura donde se comenzaba muy chica y se promocionaba en la radio o se cantaba en los teatros con grupos de variedades. Soy parte de la prehistoria de la música, hemos pasado por muchos formatos y me dije, si debo hacer esto, lo haré sola, tengo que aprender y mostrar en redes lo que soy, escojo lo que deseo se vea en redes de mí, soy la misma del escenario, mi esencia está ahí y eso era lo que quería. Y ahora nos escuchan en todo el mundo”.

Con mucho trabajo y sin faltar a su constante independencia, Tania Libertad está siempre “detrás de cada detalle” en lo que hace y no deja de sentirse “bendecida por ser una mujer que conserva su capacidad para cantar, crear e involucrarse en todo, por tener un público que sigue escuchando lo que tengo que decir, que es muchísimo. La vida me ha alcanzado para todo”.

MQ