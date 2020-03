También hay teatro en Instagram

La puesta en escena “Lobos por corderos” tendrá una función virtual mañana domingo 29 de marzo, 20:00 horas, a través de @Lobosprodmx en Instagram.

Con dramaturgia de Reynolds Robledo y dirección del propio Reynolds junto a Daniela Padilla, esta pieza está protagonizada por Mónica Huarte, Mariana Garza, Fernanda Borches y Alejandro de la Madrid.

La actriz Fernanda Borches platicó vía telefónica cómo su inclusión en el proyecto surgió tras leer el texto: “Ya había trabajado con él, ya sabía su estilo para escribir. Sabía que iba a ser algo muy confrontativo. La leí y me encantó”. De su estreno hace años recordó que fue “en un espacio muy íntimo, el Círculo Teatral (Ciudad de México), con el público alrededor. Después lo hicimos más en un teatro convencional, con el público al frente”.

La trama plantea un dilema moral, “algo que genera mucho debate: ocurre un accidente en una escuela (el Colegio Schmidt) y mueren un par de niños. La directora le ofrece a los padres de familia un millón de dólares para que no demanden al plantel. Es un conflicto moral extremadamente fuerte: hay cosas que pueden ser ‘negociables’, entre comillas. Pero la justicia por la muerte de un hijo es algo que tiene una fuerza muy grande como para ser paliada por dinero. En algún momento lo llegan a tener en cuenta, eso me pareció muy atractivo de explorar”.

Con cuatro actores en escena, esta pieza tiene al espacio también como un elemento: “La mayor parte de la obra se desarrolla en la oficina de la directora de la escuela. Todo el tiempo están encerrados entre cuatro paredes, esto lo hace casi sin aire, es demasiado íntimo, muy invasivo también. Hay un peso moral que está presente todo el tiempo, el dolor y la culpa. Con cuatro actores en un espacio tan chico llega un momento en que no se puede casi ni respirar. Intentamos que al público le pase eso. Más allá del conflicto, como actores sí disfrutábamos la obra”.

Para Fernanda, “la experiencia del teatro en vivo es irremplazable”, pero en contingencias como la que se vive en México y el mundo, el teatro a través de video es positivo, puesto que “es un recurso con el que puede llegar a ciudades donde no se montó la obra. Es importante que se puedan contar estas historias y revivir la trama a pesar de que ya pasaron un par de años”.

Dejan la luz encendida

El teatro apagó sus luces en los recintos culturales, pero las prendió en las redes. Es así que en YouTube se puede encontrar el canal “Obras de Teatro completas en español”, en donde podrás ver: “La Casa de Bernarda Alba” y “La muerte de un viajante”.

Por su parte, La Teatrería puso en línea dos obras para disfrutar; la primera es “Mi hijo sólo camina un poco más lento”, la cual cuenta la historia de una familia que atraviesa por distintas etapas de duelo frente a la enfermedad degenerativa de su hijo de 25 años. Podrás verla del 3 al 9 de abril.

La segunda es “Sonámbulos”, una obra que se enfoca en una familia atípica, que después de sufrir un suceso trágico, vuelve a abrir las heridas que creía haber superado, tras la publicación de un libro con la traumática experiencia. Podrás verla del 10 al 16 de abril. Para disfrutarlas entra a: http://lateatreria.com/

“Tenemos que regresar distintos”

Sobre la experiencia de la cuarentena, Fernanda Borches comentó sobre las reflexiones positivas que pueden suceder en el encierro: “A todos nos está pasando: hablaba con una amiga sobre cómo no sabemos quedarnos quietos. Este momento nos llegó para ver, parar, pensar en reestructurar la vida para volver a revalorizar las cosas y poner las prioridades donde tienen que estar. También es un tiempo que más allá de las desgracias que conlleva puede darnos la oportunidad de ver hacia adentro”.

De la industria cultural, Borches agregó: “Todos vamos a salir afectados, salvo empresas que pueden mantener a sus empleados con el concepto de home office, pero hay mucha gente (la mayoría de la población) que si no trabaja no cobra. Nos llega también para recapacitar sobre el capitalismo caníbal en el que vivimos, a ser más empáticos con el otro: ¿cómo vamos a regresar? No sé, pero sí creo que tenemos que volver todos distintos, porque si no, no habrá servido de nada”.