Taibo II presenta su proyecto editorial para el FCE

El escritor Paco Ignacio Taibo II presentó esta tarde su "nuevo proyecto editorial" tras ser designado el pasado viernes como gerente editorial, encargado del despacho de la Dirección General del Fondo de Cultura Económica (FCE).

Taibo comentó que todavía no tiene un plan integral para 2019, que esta mañana con su equipo trabajó en torno de una lista de 50 títulos que serán los primeros a publicar (en un mes y medio aproximadamente). Entre sus ideas, anunció, está revivir la colección Cuadernos Mexicanos, hacer un sólo proyecto editorial entre la Dirección General de Publicaciones y el FCE, y volver más baratas las publicaciones. "Es unificar la DGP y el FCE en un solo proyecto editorial; tienen los mismos objetivos, se trata de compactar, poner el dinero donde hay que ponerlo".

El autor de "Patria" comentó que no llegó al Fondo para hacer negocios, cuando fue interrogado acerca del salario que recibirá, mismo que, había dicho antes, se reducirá en 30%, así como el de trabajadores de los niveles más altos.

En las instalaciones del Fondo de Cultura Económica, en el Ajusco, Taibo II reiteró a los periodistas que aunque no está de acuerdo con muchas publicaciones que se han hecho, nunca va a destruir un libro, contrario a lo que pasó en los últimos años porque los títulos no tenían salidas o estaban deteriorados. Agregó que no haría eso "ni siquiera los más abominables", aunque sea "Mi Lucha" de Adolf Hitler.

"Ni censura ni exclusiones. Los gustos editoriales de este nuevo Fondo van a estar marcados por mis locuras y las locuras de mi equipo, pero no vamos a excluir a nadie", afirmó.

Indicó que hay librerías del FCE que no están funcionando porque tienen fondos obsoletos o tienen un costo brutal o "desmedido" y que los diagnósticos deben ser pragmáticos; es decir, librería por librería, país por país y colección por colección.

Dijo que las librerías del FCE en Venezuela y Brasil están cerradas. Entre los miembros de su equipo, que le acompañaron este lunes, estuvieron Jesús Anaya, Francisco Pérez Arce y Eduardo Limón, entre otros. Esta noche a las 20:00 horas, el escritor hará en la Librería Rosario Castellanos un conversatorio en torno de su programa en la editorial.

