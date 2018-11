TVMorfosis inicia su edición 25

La serie de televisión, TVMorfosis, impulsada por Canal 44 y la Universidad de Guadalajara (UdeG), dio inicio a su 25 edición dentro de las actividades de la Feria Internacional del Libro (FIL), para abordar, analizar y discutir sobre los paradigmas y retos de la industria audiovisual, las nuevas tecnologías y los contenidos que se ofrecen a las audiencias, con distintos foros que estarán abiertos al público y transmitidos en tiempo real en televisión, radio y medios digitales.

Gabriel Torres, director de Canal 44 y presidente de la Asociación de las Televisoras Educativas y Culturales Iberoamericanas, destacó la importancia del tema central que hoy protagoniza TV Morfosis, enfocado al “Periodismo, en la era de la posverdad”, sus efectos e impactos para marcar las tendencias informativas, así como el detallado análisis que más que nunca requieren las llamadas “fake news” (noticias falsas) antes factores como la inmediatez, su viralización en los medios convencionales y redes sociales, por ejemplo.

“Tanto las noticias falsas y el fenómeno de la posverdad suponen uno de los principales desafíos tanto para el periodismo digital, como también para las democracias modernas porque el elector necesita información confiable para razonar el sentido de su voto”, dijo.

Añadió que los nuevos hábitos de consumo en contenidos en información también se han convertido en un factor fundamental para cambiar la estructura de las economías de manera global.

Ceremonia inaugural y de instalación de actividades deI Foro Internacional de Televisión #TVMORFOSIS.https://t.co/HPRzDR3Ia1 — TVMORFOSIS (@TVMORFOSIS) 27 de noviembre de 2018

“La información se convirtió, en cualquier ámbito de la vida social, en el mayor activo del mundo en este momento. Prueba irrefutable de ello es que la clásica definición de los factores de producción de una economía como lo eran tierra, capital y trabajo han experimentado un cambio viraje histórico y de la mayor importancia en el siglo XXI, siendo ahora el conocimiento, la tecnología y la información las materias primas con las que trabajan las economías más prósperas del mundo”.

“Las 'fake news' y la posverdad no son lo mismo. Mientras que las fake news hacen alusión a toda noticia falsa, la posverdad hace referencia a toda información o aseveración que no se basa en hechos objetivos, sino que altera las emociones, a las creencias y a los deseos del público. Mientras la noticia falsa tiene como principal elemento su falsibilidad, la posverdad tiene como principal rasgo distintivo la aseveración que, siendo falsa o no, se asume a partir de los sentimientos para que sea verdad”.

“Debe advertirse sobre los nocivos y los paradigmáticos efectos de la posverdad y de las noticias falsas que son motivo también de profundas discusiones en el ámbito del periodismo y también al interior de los círculos académicos de las principales universidades del mundo”.

