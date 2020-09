Carlos Muñoz y sus cien secretos para el éxito

Carlos Muñoz asegura que la pregunta más común que escucha en sus seminarios empresariales es ¿cómo emprender si no se tienen recursos? Su respuesta es clara: se trata de ingenio y perseverancia, más allá del capital que se tiene en el bolsillo para lograr hacer realidad un sueño.

A través de su nuevo libro “100 preguntas clave para todo emprendedor. Atajos prácticos para ir de cero a emprendedor”, Carlos Muñoz, fundador del Instituto ONCE, ofrece una respuesta a inquietudes que son constantes y aunque los procesos para cada negocio o proyecto son distintos, considera que existen caminos y experiencias comunes que pueden hacer que el invertir resulte una aventura más amable y con mayor certeza.

“Me he dado cuenta que la educación de negocios tiene muchas fallas, aunque decimos que hay las mejores universidades, para el emprendimiento la educación tradicional no están bastando. Yo he inventado un modelo educativo que se basa no solamente en el contenido tradicional, sino también en los pilares de mentoría”.

A través de los viajes que Carlos -también conocido como “Master” Muñoz- realiza compartiendo su conocimiento, es cómo identificó las 100 preguntas recurrentes en el terreno del emprendurismo, por lo que de una manera divertida y con una narrativa accesible, bajo el sello de editorial Penguin Random House, es como da respuesta a esas inquietudes que frenan a quienes dudan de sus capacidades para echar andar un proyecto y éste resulte redituable.

“Lo puede leer alguien que va arrancando y también tiene perlas de valor técnico para alguien que ya tiene una empresa con cientos de empleados. Es una buena labor de unificar a estos dos polos, además es de la forma que yo lo hago, divertido, diferente, un poco irreverente, es como una plática entre amigos”.

Añade que algo elemental para entender las posibilidades de emprendimiento, es conocer cuáles son todas las opciones para iniciar y no solo enfocarse en la entrada principal y que es la más demandada.

“Yo soy de los que fui por atrás del callejón y resulta que había una entrada trasera, me doy cuenta que esa puerta no tiene candado ni nada, y me metí, estoy en la misma fiesta que todos. Esta puerta trasera son los servicios de alto valor agregado, porque hay ciertas cualidades y habilidades humanas de alto valor que muy poca gente posee, y eso las vuelve valiosas y se pueden vender muy caro”.

Saber más

Lo que viene

A la par del lanzamiento de “100 preguntas clave para todo emprendedor”, Carlos Muñoz está por estrenar un documental que refleja momentos estratégicos de su gira: “va relatando un poco de este recorrido y cómo fui encontrando esas preguntas. Lo presentaremos el 9 de octubre”.

