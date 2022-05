Stephen King: El escritor es premiado en Alemania; conoce los detalles

El volumen "La sangre manda" ("If it bleeds", 2021), del escritor estadunidense Stephen King, ha sido reconocido como “Mejor Novela Internacional” dentro de los Vincent-Preis Horror Awards 2022, un galardón que premia a las mejores obras del género de terror y fantasía (tanto nuevos lanzamientos como autores locales e ilustradores) que se hayan publicado en Alemania durante el pasado año, lo cual se dio a conocer el pasado domingo 15 de mayo.

En este sentido, la novela de King –editada en alemán por el sello Heyne– se impuso en una selección de obras integrada por ‘La vida y los tiempos de HP Lovecraft/ Vida y trabajo 2’ (Golkonda Verlag), de TS Joshi; la célebre ‘Piranesi’ (Bendición de Karl), de Susanne Clake; ‘Nadie sale vivo’ (Buchheim Verlag), de Adam Nevill; y ‘Bestiario. La Bestia en Manuscritos Medievales’ (wbg Edition), de Christian Heck y Rémy Cordonnier.

No es la primera vez que King se alza con este premio –que ya había obtenido hace tres años, gracias a ‘El instituto’ (‘The Institute’, 2019)– pero, en esta ocasión, es por un libro que reúne cuatro novelas cortas en una colección única que ofrece (primero) un noir paranormal, donde la protagonista es la detective Holly Gibney (que aparece en otra novela del norteamericano), y tres relatos más que evidencian el talento, la imaginación y diversidad de registros del narrador.

Finalmente, Stephen King es autor de más de cincuenta libros de enorme éxito internacional. Entre sus títulos recientes están ‘El Instituto’ (2019) y ‘El visitante’ (2018). Su novela ‘22/11/63’ (2011) fue elegida por The New York Times Book Review como una de las diez mejores novelas del año, y por Los Ángeles Times como mejor novela de intriga.

Muchos de sus libros han sido adaptados al cine o la televisión; entre sus más conocidos títulos están ‘El resplandor’ (1977), ‘Carrie’ (1974), ‘Eso’ (1990) o ‘Misery’ (1987). Por su trayectoria, le han concedido los premios PEN American Literary Service Award (2018), National Medal of Arts (2014) y National Book Foundation Medal for Distinguished Contribution to American Letters (2003).

JM