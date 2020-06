Librería retirará libros de J.K. Rowling por comentarios transfóbicos

Una librería estadounidense anunció que retirará los libros de Harry Potter por los comentarios transfóbicos de J.K. Rowling. La polémica surgió hace unas semanas cuando Rowling criticó un artículo por decir "personas que menstrúan". La autora inglesa publicó en Twitter que ya había una palabra para esas personas, refiriéndose a la palabra mujer.

Dicho tweet ha desencadenado una serie de manifestaciones contra la escritora que ha sido señalada de transfóbica. La última fue por parte de la librería estadounidense Left Bank Books, un negocio local de Saint Louis, Misuri. A través de un comunicado, Jarek Steele, dueño del establecimiento, declaró que pese a ser admiradores de la obra de Rowling, como persona queer con empleados pertenecientes a la comunidad LGBT+ no puede respaldar a la autora inglesa tras sus declaraciones.

El equipo aún le da el beneficio de la duda a la creadora del universo de Harry Potter, sin embargo, por el momento ha decidido retirar los libros de la saga de sus estantes. "Nuestro trabajo es vender libros, entonces eso haremos. Venderemos todo lo que nuestros clientes ordenen (…) Pero no tenemos que resurtirlos. No tenemos que mostrarlos. No tenemos que anunciarlos. No tenemos que recomendarlos", explicó Steele, informando a sus clientes que solo los venderán bajo pedido.

En el mismo comunicado el establecimiento aclaró que no se trata de un acto de censura: "Les recordamos que hay millones de libros que no están en nuestros estantes. Nosotros hacemos curaduría. Es nuestro trabajo. La saga no necesita nuestra ayuda. J.K. Rowling está lejos de ser censurada, incluso en nuestra propia tienda". Al final, la tienda reconoció que este acto no hará la diferencia, reconocen que Rowling no lo notará y que "seguirá viviendo en comodidad y relativa felicidad", sin embargo, el staff y sus clientes sí lo harán.

Hace una semana, escritores renunciaron a la agencia The Blair Partnership, a la que pertenece la autora de "Harry Potter", porque no manifestó su posición de respeto a los derechos de las personas transgénero. Otros nombres reconocidos han salido a la defensa de las personas trans, como Stephen King, Emma Watson y Daniel Radcliffe.

Esta no es la primera vez que Rowling es acusada de transfobia. A finales de 2019 la escritora mostró su apoyo a Maya Forstater, una mujer que perdió su empleo por hacer público su desacuerdo a la ley inglesa que permite elegir libremente la identidad sexual en las credenciales de identificación. El tuit de Rowling, que fue tachado de transfóbico, lanzó el siguiente mensaje: "Vístete como quieras. Llámate como quieras. Acuéstate con cualquier adulto de forma consentida. Vive tu vida lo mejor posible en paz y a salvo. ¿Pero obligar a las mujeres a dejar su trabajo por afirmar que el sexo es real? #YoEstoyConMaya", decía el mensaje aquel entonces.

