Sofía Stainer llevará "Latinita" a "Al vino vino"

Los próximos días 17 y 18 de febrero en las inmediaciones del Conjunto Santander se desarrollará el evento "Al vino vino", el cual antes era conocido como "La Vendimia". Y como parte de las actividades musicales que tendrá, estará la presentación de Sofía Stainer, la ex vocalista de la banda La Garfield, quien ahora vive su faceta solista a través de su primer álbum de estudio "Latinita", material que estará tocando el día sábado 17 de febrero para el público asistente al evento de catas de vinos.

Su presentación será en punto de las 20:00 horas y tendrá como invitado especial a Richie de Belanova. En entrevista con EL INFORMADOR, la joven cantante habla sobre este proceso sonoro que está viviendo.

"Este álbum lo grabé en Nueva York, en el estudio de mi productor Cheo Pardo, ex integrante de Los Amigos Invisibles . Es un material que tiene 11 canciones y se llama 'Latinita' porque son canciones de máximo tres minutos y medio que tienen esencias latinas, pero no son salsas, sino que tienen rumbita, son más huapachosas".

Sobre la participación de Richie, expresa que ella y el músico han tenido muy buena conexión a la hora de tocar, "así que será un show muy especial". Sofi no descarta tocar los temas de su autoría con su proyecto pasado, pero será una sorpresa para la gente.

Además, adelanta que el 22 de febrero lanzará un nuevo sencillo en colaboración con el productor Raúl Sotomayor, él es un referente de la música urbana "y es algo que yo nunca he hecho (el track) será medio trap, R&B, urbano y latino. Tiene un gran sonido". La canción se llamará "Ángel 2", porque el tema ya existe en "Latinita" como bolero, "así que este tema es una reversión de esa canción, pero con más power".

Sofi no le teme a experimentar con otros sonidos, "la música es un lenguaje. Entonces, siempre está bueno extender eso y conectarte y comunicarte con productores como éste con quién ya trabajé. No me quería perder la oportunidad de colaborar con Raúl, pues tiene una carrera muy admirable, un sonido muy único que además es muy latino".

Sofi seguirá promoviendo las canciones de su reciente disco y también preparando la gira. Confiesa que esta faceta ha sido todo un viaje, pues no imaginó trabajar con las personas y el equipo que la han estado impulsando, como su disquera Guanamor, sello jalisciense, "ellos le están apostando al talento nacional y local como pocas personas se atreven a hacerlo hoy en día", finaliza.

¿De qué trata "Al vino vino"?

"Al vino vino" es un festival de vino y gastronomía que reunirá a 50 bodegas de vinos mexicanos e internacionales para explorar y disfrutar con todos los sentidos. Serán dos días —17 y 18 de febrero— para gozar de talleres, catas, food trucks y música en vivo. El público precisamen podrá descubrir el proceso de elaboración del vino mientras convive con familia, amigos o pareja.

Entre las 50 bodegas, habrá stands de productores como: L.A. Cetto que a lo largo de siete generaciones, la familia se ha dedicado al arte de producir vino. Desde 1928, ubicados en el Valle de Guadalupe han desarrollado una gran tradición. Y también estará Viñedos de la Reina, quienes son agricultores, por lo que mantienen el control total del proceso de sus vides durante todo el ciclo de producción de cada cosecha.

Las entradas de "Al vino vino" se encuentran disponibles en bit.ly/Alvinovino. El costo de la entrada general es de 850 pesos e incluye una copa conmemorativa.

También hay una opción de entrada VIP por mil 650 pesos que ofrece beneficios adicionales como copa y portacopa, cata sopresa, sombrero y hospitality.

