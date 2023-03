El pasado 2 de marzo la autora Sofía Segovia conversó sobre literatura y escritura. Sus obras se han expandido por los recovecos del mundo mientras sus personajes habitan otras lenguas a través de las traducciones. Su novela "Peregrinos" está siendo contada en seis idiomas y "El murmullo de las abejas" ya alcanzó los 20.

La charla inició orientada a su proceso de creación, puesto que la escritora comentó con anterioridad el arduo trabajo de documentación que debía realizar al crear, ya que sus obras tienen como trasfondo eventos históricos. "Me gusta que de la imaginación salga la escritura, y que de la escritura salga alguna pregunta y tenga que buscar la respuesta. Y de esa respuesta se vuelve a detonar la imaginación" mencionó la autora al tiempo que compartía que, para ella, la escritura era una espiral que se cohesionaba con el proceso de investigación. "Me gusta hacerlo así porque pienso que, de no haberlo hecho de esa forma, no habría podido encontrar las preguntas mientras escribía. Me salí del guion y eso me trajo muchas sorpresas"

Sofía aseguró que para ella es de vital importancia "sentir a sus personajes" y, de alguna forma, imaginar la manera en que vivían las personas en las épocas en las que se ambientan sus obras. Ahondamos en la creación de sus personajes y la autora comentó que los va conociendo "palabra a palabra", puesto que "cada personaje tiene su propia historia" y resulta imprescindible descifrarlos con la escritura misma.

"No quiero escribir un personaje que yo no sienta"

Para Sofía todos los personajes, sean o no protagonistas, tienen su propia historia y le gusta recorrer esos caminos hasta llegar al momento en que se desarrolla su trama.

Leer mientras se escribe

La escritora compartió que ella buscaba distanciarse de su novela en las lecturas que frecuentaba mientras escribía sus obras. "Me iba muy lejos" confesó al tiempo que rememoraba algunas de las historias que leyó durante su proceso creativo. "Me gustan las historias de fantasía, contemplar todos los mundos fantásticos que crean desde la nada" añadió con entusiasmo y concluyó que también en su escritura reconocía la fantasía y todo el proceso del "worldbuilding" (construcción de mundos), porque estaba recreando un mundo a través de la imaginación y, por supuesto, la investigación.

"Peregrinos es un mundo espumado. Se espumó en el éter de la historia"

Escribir desde la "tripa"

"Pienso que llegué muy tarde a la repartición de relojes" confesó Sofía entre risas cuando conversamos sobre la estructura de sus obras y reflexionó que ella no tenía un mapa como tal, sino una brújula a la que ella llamó "intuición o tripa". "La creatividad radica en la tripa" y es este mismo método el que le permite sortear los miedos que, en muchas ocasiones impone la mente, respecto a lo que es y no es válido a la hora de escribir. "La creatividad no debe estar escuchando las restricciones de la mente cuando está creando".

El separarse de la creación a través de las estructuras rígidas es lo que la ha ayudado a encontrar nuevos caminos para contar historias con temas que ya han sido abordados. Los senderos se presentan ante Sofía gracias a "escribir desde la tripa", y así consigue una manera fresca de relatar sus obras.

Algunos de los personajes de sus novelas vinieron de seguir su instinto, como fue el caso de Simonopio, personaje central en su obra bestseller "El murmullo de las abejas". "Yo quería un personaje que fuera el acompañante de mi narrador, y resultó que se quedó con el núcleo del protagonismo" dijo mientras expresaba que para ella aquello resultó un descubrimiento muy hermoso.

El personaje de Simonopio es muy querido en todo el mundo. EL INFORMADOR/S.Lamas

"Los lectores somos expertos en vivir otras vidas"

La autora mantuvo presente durante toda la charla su amor por la lectura, y expresó lo que sentía al leer, que para ella significaba irse muy lejos y vivir otras vidas. "Vivir otras vidas es casi como un superpoder lector, y entonces quiero practicarlo en la escritura" Habló sobre vivir la otredad, ya sea la ancianidad, la infancia o cualquier otra etapa de la vida.

Las historias de Sofía vienen de todo lo que conoce, y ella conoce mucho más de lo que ha vivido porque lo ha leído. "He leído libros magníficos que me han llevado a vivir, lo importante es comprenderlo" La escritora se adueña de todo eso, de las experiencias que lee. "Yo jamás había ido a Linares cuando escribí 'El murmullo de las abejas'" sin embargo, Sofía había vivido ese lugar a través de las historias que le contaba su abuelo y de su imaginación, al igual que Prusia, sito que jamás ha visitado.

"Se trata de atreverse a escribirlo y confiar que se tiene lo esencial para poder contarlo"

Los retos de la creación

"Soy de Monterrey, y cuando yo empecé a escribir había muchas limitantes para el arte, para la creación" Sofía conversó sobre las dificultades que le trajo el ser de Monterrey a la hora de enviar su manuscrito, puesto que muchas veces el remitente era suficiente motivo para rechazar la obra sin siquiera leerla. "Eso cambió cuando ya podías enviar las cosas por correo electrónico"

"Somos la historia que nos cuentan" externó la autora cuando habló de la incertidumbre que puede traer el ser un artista en México. Para ella la oportunidad de atreverse fue cuando ingresó a un taller de creación literaria y descubrió que se valía contar su propia historia, y desde ahí supo que tenía inquietudes que quería resolver a través de la escritura.

"La escritura nos ofrece grandes resoluciones"

"En el murmullo de las abejas, por ejemplo, intento descifrar ciertas partes de México, esas partes del rompecabezas que quedan fuera por incómodas" comentó Sofía al tiempo que agradecía que esta no hubiera sido su primera novela, porque la edad a la que le escribió le proporcionó más perspectiva sobre su propia país y lo que quería contar sobre este. "Evolucioné como ser humano y como escritora".

La creación también trae consigo ciertas rutinas y disciplina, y la de Sofía es irse a su oficina en su casa, tomar las horas de oficina para escribir y crear, aunque con la novela de "Peregrinos" rompió ese horario y trabajó 16 horas diarias. "Con esta nueva novela que estoy haciendo tengo que volverme a hacer la rutina" añadió la autora al comentar que han sido días ajetreados.

La autora se siente muy agradecida por todo el éxito de sus obras y todo el cariño con el que los lectores han recibido sus novelas. Ella considera que no debe normalizar todo lo maravilloso que le está pasando porque es grandioso y siempre busca una meta más, algo más que alcanzar.

Consejos para todo aquel que quiera comenzar a escribir

No tengan miedo. Escribir da miedo, pero atrévanse.

Exploren lo que es propio.

No se frustren si no han encontrado su propia voz y su propio camino, eso tarda, es un ejercicio diario.

Lean y escriban todos los días.

No se queden con un sólo género literario, busquen más allá, nútranse de todo. Cada diferente género tiene diferentes ritmos.

No se lleven los autores que idolatren al teclado, es decir, no tengan esa presencia fantasmagórica observándolos, porque eso puede impedir que encuentren su propia voz.

Una vez que escriban, editen mucho.

SL