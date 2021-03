"Se las metimos doblada": Taibo II explica su polémica frase

El escritor Paco Ignacio Taibo II aseguró en el programa "Largo Aliento" de Sabina Berman, que su polémica frase "sea como sea, se las metimos doblada", que pronunció en 2018 durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, se refería a las "boletas electorales".

"Fuimos nosotros y lo que les metimos doblada fue la boleta electoral"

A finales del 2018 se generó una controversia alrededor de la designación de Paco Ignacio Taibo II como director del Fondo de Cultura Económica porque nació en España, aunque es mexicano. Por ello, para poder acceder al cargo que actualmente ocupa, se debió modificar la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

En el marco de esta polémica, Taibo se presentó en la FIL de Guadalajara, en donde explicó que, en los primeros días de diciembre, por decreto, sería el encargado del FCE, si el Senado no aprobaba las modificaciones a la ley. "Sea como sea se las metimos doblada, camarada", dijo.

Durante el programa "Largo Aliento", que se transmite por Canal 11 y Canal 14, la dramaturga y conductora Sabina Berman le indicó al funcionario que había usuarios en redes sociales que se preguntaban qué quiso decir con aquella frase.

"Era una bonita metáfora", dijo el escritor.

Berman, preguntó: ¿Quiénes le metieron qué, doblada a quién? Taibo, respondió: "Fuimos nosotros y lo que les metimos doblada fue la boleta electoral".

Berman, insistió: "No pensaste en eso cuando lo dijiste".

"¿Estaba usted en mi cabeza en esos bonitos momentos en los que yo, en pleno júbilo, dije 'se las metimos doblada'", reviró el escritor.

Taibo II también habló acerca de uso del lenguaje popular: "No hay buenas y malas palabras, hay palabras. Y las palabras tienen un valor de uso, cuando las masas enfebrecidas le gritan 'culero' a Díaz Ordaz en el Estadio Olímpico, masivamente, millones de voces gritando 'culero', no se refieren a que tuviera el culo grande, se refieren a cobarde, traidor, el uso es el que le da a las palabras el valor y es de quien las usa. De tal manera que yo lo he integrado a mi vida y no tengo pelos en la lengua, porque me la afeito y las uso con singular alegría".

Y añadió: "El lenguaje popular es en el que me siento contento, a gusto, feliz, porque es lo que pienso".

JM