Se acerca el cierre de ciclo de Lourdes González como secretaria de Cultura

El 2024 es un año electoral, así que las administraciones a nivel federal y estatal cambiarán en diciembre próximo. Jalisco tendrá nuevo gobernador y un próximo gabinete en las distintas secretarías, como la de Cultura, cuya gestión recae en este momento en Lourdes González, quien también es productora y creadora.

La secretaria de Cultura actual tomó el cargo en 2021, después de la salida de Giovana Jaspersen y a un año de que termine su administración, conversa con EL INFORMADOR sobre los proyectos en curso y los retos logrados, así también, hace un análisis particular al asumir este puesto que genera un vínculo importante entre Jalisco y sus ciudadanos a través de las expresiones artísticas.

“Por suerte nos queda un año muy activo, aunque sí es un año peculiar, no tenemos las cualidades de programación que comúnmente hemos tenido en los dos años anteriores, sin embargo, tenemos proyectos importantes que se consolidan, por ejemplo, los Premios Minervas, pero este año también suceden dos fechas (importantes), los 30 años de PECDA y los 10 años de Proyecta, por supuesto, continuaremos con las temporadas de la Filarmónica, no solo en el Teatro Degollado, también en el Museo Cabañas, en municipios y muy pronto estaremos dando los detalles de un proyecto muy importante que estaremos haciendo en los centros de readaptación social de la mano de la Filarmónica”, refiere Lourdes.

“Básicamente tenemos un año de cierre y consolidación del trabajo de una administración de seis años aunque a mí me hayan tocado para ese momento un poco más de tres, pero es un proyecto que el gobierno se planteó desde un inicio y entre ellos, de los más importantes, un eje de descentralización”. Comparte que entregarán una administración lo más ordenada posible a quienes tomen la estafeta, toma como ejemplo el tema de la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ).

“(La cual) había tenido distintos señalamientos no solo en los recientes años, sino en muchos otros atrás. Y nosotros estamos planteándonos entregar una Filarmónica completamente en orden, no solo con números negros, sino con su patronato contento, con un comité que esté completamente transparente, al día en todos sus procesos administrativos, porque desde un inicio nos planteamos que la Filarmónica tenía que ser la mejor del país, no solo en términos musicales, porque eso ya lo era, sino también en todos los procesos administrativos que la acompañan”.

Segunda vuelta de los Premios Ariel en Guadalajara

También se dará continuación a los Premios Ariel con una segunda edición en Guadalajara durante el mes de septiembre. En ese sentido, explica que acaban de tener una reunión de trabajo con el nuevo presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), Armando Casas, quien fue director de Canal 22 y director de TV UNAM. “Este cambio no solo en la presidencia, sino en el perfil del presidente, nos permite hacer un planteamiento distinto de la ceremonia. Cuando se firmó esta primera ceremonia (la del 2023), pues ninguno sabíamos qué nos tocaba a cada quién o cómo teníamos que organizarnos y ahora ya se plantea a partir de esa experiencia un ejercicio de recuperación en términos de organigrama, calendarización y que nos va a permitir tener una ceremonia mejor de lo que ya la tuvimos, me atrevo a decir que ha sido una de las mejores entregas de los premios Ariel en sus 66 años de historia”.

Espera Lourdes que ya que salga la nueva convocatoria y se den los resultados, haya más talento tapatío nominado como ha sucedido con Samuel Kishi y Sofía Carrillo, “que la gente que está haciendo cine cada día se sienta más interpelada y convocada, no solo por el Ariel, sino por toda la política que se está impulsando desde el gobierno a través de Filma Jalisco”. También confesó que se está planteando que haya un “Rumbo al Ariel” más activo a la ciudad y que una vez que se sepa quiénes son las personas que están nominadas, que se pueda plantear que se puedan quedar uno o días más para desarrollar algún evento de formación y profesionalización”.

Los Minervas y otros proyectos

En el terreno de Los Minervas, ceremonia que se hará el 10 de febrero a las 19:00 horas en el Teatro Degollado, comparte Lourdes que también están en constante aprendizaje, les da gusto la retroalimentación que han tenido por parte de la gente. “Tenemos varias sorpresas que implican a mujeres en la escena jalisciense en la historia de la música, tenemos homenajes importantes y todo el tiempo nos estamos planteando la cuestión de la paridad de género, por mencionar alguna de las múltiples cosas”. Expresa que con respecto a las ternas hay un grupo que hace la preselección para ver a quiénes se puede nominar, misma que pasa a un jurado, “el comité de planeación no nos metemos en la selección porque además no todos somos especialistas”.

También hay otros proyectos clave que la secretaría de Cultura ha trabajado y promovido como "La Maleta de Hemingway" con el objeto de apoyar a los nuevos escritores y escritores del Estado, o en el terreno de la danza está la consolidación del Festival Internacional de Danza, que en esta administración cambió el nombre.

Además, por primera vez el Trompo Mágico formará parte de la secretaría de Cultura, “su manejo será desde la OPD de Museos, tendrá una transformación radical y estamos próximos a la apertura, así que estamos trabajando de manera muy fuerte en ese proyecto que será uno de los principales que cierre la administración en materia cultural del Estado”.

Esperan un cierre en orden

Sobre lo que pasará con todos estos proyectos que ahora están en marcha cuando llegue la nueva administración, espera Lourdes que toda vez que el resultado en las urnas esté dado, empezarán una entrega de recepción con la siguiente administración. “Yo confío en que también se puedan respetar ciertos proyectos, por ejemplo, PECDA, que va más allá de lo que quiere cada administración o lo que se plantea de manera particular, el programa ECOS es otro. Nosotros queremos que la Filarmónica de Jalisco sea para todos los públicos”.

También acota Lourdes que con los cierres de administración siempre hay cosas que se pueden mejorar, “hemos hecho todo lo que hemos podido, una secretaría que tiene a tanta gente, a tantas comunidades y a tantos espacios, siempre tiene que estar en constante mejoría, nosotros hemos cumplido con la mayoría de objetivos que nos planteamos, pero con la cuestión de tiempo, también hubiera querido, quizá desarrollar algún otro proyecto, pero el tiempo es finito y entregaremos esos pendientes que vienen o que podrían ser interesantes, tenemos convenios por ejemplo, específicamente con Bellas Artes o con el British Council, que se han sacado provecho y que ojalá las siguientes administraciones puedan retomar, darles continuidad y hacerlos crecer”.

Particularmente para Lourdes esta gestión en la secretaría de Cultura ha sido demandante y retadora. “Es la primera vez que me toca encabezar una secretaría de Cultura de este tamaño, ha sido la mayor responsabilidad profesional que la vida me haya puesto, no solo en términos del nombre, también yo provengo de vivir del arte y la cultura, esa es mi profesión de vida. Entonces, con una mayor responsabilidad para atender y estar a la altura de lo que una secretaría de Cultura demanda”.

Su visión de FIRST GDL ART WKND

Este fin de semana se desarrolla en la ciudad la siguiente edición de FIRST GDL ART WKND donde el Museo Cabañas, el Ex Convento del Carmen, el Museo de la Ciudad, el MURA y el MAZ, por ejemplo, tienen participación a través de sus propias exposiciones. A propósito, Lourdes habla sobre la importancia de que se desarrollen proyectos como éste en la ciudad. “A mí me da mucho gusto que se pueda sumar iniciativa privada, sociedad civil y gobierno”.

Lourdes destaca que tratará de estar en la mayor cantidad de actividades posibles en torno a FIRST GDL ART WKND, como la inauguración de Plataforma, el nuevo espacio de arte contemporáneo en Vallarta al cruce con Atenas. “Me parece muy interesante cómo el arte contemporáneo encuentra sus vías y sus mercados que no necesariamente están ligados en muchas ocasiones a los gobiernos”.

Sobre la dinámica del OPD de Museos, Exposiciones y Galerías (MEG) en relación con el arte contemporáneo, expresa la secretaria, que el arte contemporáneo está muy ligado de quién lo cura, lo vende, lo promueve y las galerías. “Entonces, el MEG tiene museos, exposiciones y galerías, que si bien es cierto, pasan también por una programación de arte contemporáneo, no es su único fin. Entonces, creo que la finalidad del gobierno todavía tendría que ser con sus espacios institucionales, la de promover distintos tipos de artistas”.

En números

El presupuesto de la secretaría de Cultura a lo largo de su administración:

2018: 576 millones

2019: 703 millones

2020: 723 millones

2021: 502 millones

2022: 658 millones

2023: 896 millones

2024: 767 millones

MF