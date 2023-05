Ayer, el día en que se cumplió el 106 aniversario del nacimiento de Juan Rulfo y los 70 de la aparición de “El llano en llamas” (1953), concluyeron las actividades del Festival Rulfiano de las Artes 2023 en Sayula, aunque los eventos se extenderán hasta el domingo 21 en San Gabriel, y en ese marco se presentó ante la prensa la iniciativa del Corredor Cultural de Occidente, que integra a tres entidades del país -Colima, Jalisco y Nayarit- el cual persigue integrar todas las rutas culturales de estos Estados.

Durante el evento, el diputado federal José Guadalupe Fletes, secretario de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, comentó que ya les autorizaron recursos para uno de los proyectos del corredor. De acuerdo con lo señalado por el funcionario, el dinero será para el primer Centro Regional de Archivo Histórico y Documental de Occidente “Federico Munguía Cárdenas”, proyecto al que se etiquetaron (en diciembre pasado) del presupuesto de egresos para este 2023 un total de 97 millones de pesos (MDP).

Aprovechar capital cultural

Por su parte, la coordinadora de la ruta Sayula-San Gabriel-Tuxcacuesco, Irma Salamanca, comentó que tras la pandemia se están retomando los esfuerzos para impulsar la identidad y riqueza cultural de la región en colaboración con la Fundación Juan Rulfo, encabezada por los hijos del escritor, el realizador Juan Carlos y el artista Pablo.

En palabras de Juan Carlos Rulfo, la idea es “generar una forma de trabajar con los municipios; algo que estamos aprendiendo a hacer”, de modo que se aproveche el capital cultural de la región -no sólo la figura de Rulfo, sino de Orozco, Moncayo, Arreola o Ramón Rubín- y trabajar con la iniciativa privada y las universidades (como el ITESO y la UdeG a través del CUCosta, que ya desarrollan proyectos en la zona sur de la entidad).

Se une Zapotlán El Grande

Presente en la cita de medios de Sayula, el presidente municipal de Ciudad Guzmán, Alejandro Barragán, destacó que la idea de ampliar la ruta a un corredor cultural “abarcará una región más amplia y Ciudad Guzmán puede sin problemas incluirse en ella; el acervo de la región vale la pena y los esfuerzos parten de la sociedad civil, además del beneficio que significa la promoción del patrimonio cultural, la derrama económica potencial es tremenda”, de modo que buscan conectarse como “un eslabón más”.

Esta iniciativa de Corredor Cultural de tres entidades aglutinará a seis rutas culturales y turísticas, ocho Pueblos Mágicos, tres zonas de reserva de la biósfera, una de las culturas originarias más importantes de nuestro país, dos denominaciones de origen (el Tequila y la Raicilla), así como una gran diversidad de flora y fauna.

Para saber

Rulfo en la FIL

Juan Carlos Rulfo ayer compartió que durante el cierre de la 54 Feria Municipal del Libro y la Cultura, “estuvo presente la directora de la Feria Internacional del Libro (FIL), y hablamos acerca de vernos; y quizá para 2025 planear algo en la FIL respecto de los 70 años de ‘Pedro Páramo’. Y por qué no, si se da un premio literario, con el aval de la UNESCO y otras instituciones fuertes”; sin embargo, aclaró que el premio no sería de la FIL, “y no es nada en contra de la FIL”, recalcó.

Agéndalo

Aunque el Festival Rulfiano de las Artes 2023 concluyó ayer, como “cereza del pastel”, los organizadores anunciaron que la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) se presentará el jueves 18 de mayo a las 18:00 horas, en el Templo de la Inmaculada Concepción, en Sayula, Jalisco.



CT